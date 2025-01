Norra valitsus lagunes EL-i energiadirektiivide üle puhkenud vaidluse tõttu

Tööpartei ja Keskpartei katkestavad pärast energiapoliitika üle tekkinud erimeelsusi valitsuskoostöö, teatas kohalik meedia.

Kuigi Norra ei kuulu EL-i, peab ta Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmena vastu võtma bloki seadused. Norra Keskpartei on tugevalt vastu EMP lepingule, mis annab Norrale, Islandile ja Liechtensteinile ligipääsu EL-i siseturule.

Keskpartei juht ja rahandusminister Trygve Slagsvold Vedum ütles, et ei saa nõustuda EL-i neljanda puhta energia paketi direktiividega. Paketi eesmärk on suurendada taastuvenergiat ja soodustada energiasäästlikumat taristu ehitamist.

"Me ütleme, et piir on käes. Teeme seda selleks, et muuta Norra elektripoliitikat ja luua dünaamika, kus saame astuda samme, mis võivad anda meile madalamad ja stabiilsed elektrihinnad Norras ning et me ei peaks loovutama rohkem võimu EL-ile," ütles Vedum.

Tööpartei väitis, et paketti on võimalik rakendada ilma Norra suveräänsust mõjutamata.

Alates Põhjamere nafta avastamisest 1969. aastal on Norra rikkalikud energiaressursid aidanud riigil kujuneda üheks Euroopa jõukaimaks riigiks.

Norra valitsusel on olnud keskne roll naftaressursside haldamisel. Riigile kuulub 67-protsendiline enamusosalus riiklikus naftaettevõttes Equinor, mis teenib kõrgete hindade perioodidel märkimisväärset kasumit ja suurendab seeläbi valitsuse dividende.

Keskpartei lahkumine võimuliidust jätab peaminister Jonas Gahr Støre'i vasaktsentristliku Tööpartei üksinda riiki valitsema. See on esimene kord 25 aasta jooksul, kui Norral on üheparteiline valitsus.