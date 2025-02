Sõja 1076. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga Volgogradi ja Astrahani kütusekäitised

Ukraina ööl vastu esmaspäeva korraldatud õhurünnakutes Venemaale said tabamuse Volgogradi naftatöötlustehas ja Astrahani gaasiümbertöötlemise tehas. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et tema administratsioon plaanib esialgseid läbirääkimisi Ukraina ja Venemaa esindajatega sõja lõpetamise teemal ning esimesed selleteemalised arutelud on läinud hästi.

Oluline esmaspäeval, 3. veebruaril kell 22.57:

- Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlustehase Volgogradis;

- Õhurünnak tabas Astrahani gaasitöötlemistehast;

- Venemaa teatas 70 drooni allatulistamisest;

- Venemaa peatas Vladikavkazi, Groznõi ja Mahhatškala lennujaamade töö;

- Moskvas tehti atentaat Donetski sõjapealikule;

- Venemaa hõivas ISW andmetel jaanuaris Ukrainas 430 ruutkilomeetrit;

- Trump: meil ​​on plaanis kohtumised Ukraina ja Venemaaga;

- Zelenski: tugev õhukaitse ja püüdurraketid on rahu saavutamise võtmeks;

- Tšehhi peaministri sõnul Venemaa võidu korral Ukrainas ei peatu;

- Zelenski sõnul pole märke abiandmise peatumise kohta;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit;

- Trump soovib Ukraina haruldaste muldmetallide vahetamist USA abi vastu.

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlustehase Volgogradis

Ukraina korraldas ööl vastu esmaspäeva õhurünnaku Venemaa Volgogradi linnale, süüdates seal asuva naftatöötlustehase.

"Volgograd on droonide massilise rünnaku all. Venelased avaldavad sotsiaalmeedias kümneid videoid lendavatest droonidest ja õhutõrje tegutsemisest. Vene meedia teatel kadus linna mõnes piirkonnas elekter ning elanikel tekkis probleeme ka mobiilsidega," kirjutas Ukraina uudisteagentuur Unian esmaspäeva varahommikul.

Sama väljaande sõnul on mõnest videos näha ka droonitabamust, mis süütas tulekahju ning ilmselt on tegemist Volgogradis asuva naftatöötlemistehasega, mis pihta sai. Naftakäitis kuulub Venemaa suuruselt teisele naftafirmale Lukoil.

Volgogradi naftatöötlmistehase pihtsaamisest Ukraina droonirünnakus teatas ka sõjasündmusi jälgiva sotsiaalmeediakonto OSITtechnical, mille andmeil süttisid tabamustest suured tulekahjud.

NASA FIRMS-i orbitaalne tulekahjude seiresüsteem näitab kogu kompleksis mitut suurt tulekahju, kirjutas OSINTtechnical.

Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Volgograd Oil Refinery tonight, exploding and igniting major fires.



NASA's FIRMS orbital fire monitoring system shows multiple large fires across the complex. pic.twitter.com/J2tNpdtz2e — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 3, 2025

Ukraina ründab süstemaatiliselt Venemaa territooriumil asuvaid naftatöötlemisettevõtteid. Viimasel ajal on veelgi sagenenud droonirünnakuid rafineerimistehaste ja naftabaaside vastu. Alles reedel teatas Ukraina relvajõudude peastaap edukast rünnakust Lukoili naftatöötlemistehasele Volgogradneftepererabotka, mis on Venemaa kümne suurima seas.

Vene rünnakutes sai Tšassiv Jaris surma viis inimest

Ukraina Donetski oblastis Tšassiv Jaris sai Vene rünnakutes surma viis inimest, veel üks hukkus Pokrovskis, teatas esmaspäeval oblasti sõjakuberner Vadõm Filaškin.

Venemaa hõivas ISW andmetel jaanuaris Ukrainas 430 ruutkilomeetrit

Vene üksused hõivasid jaanuaris Ukrainas 430 ruutkilomeetrit ja liiguvad edasi Pokrovski logistikasõlme suunas, näitab USA-s tegutseva Sõjauuringute Instituudi (ISW) andmete analüüs.

Vene väe edasiliikumine on eelmiste kuudega võrreldes pisut aeglustunud. Novembris hõivas Venemaa 725 ja detsembris 476 ruutkilomeetrit.

Õhurünnak tabas Astrahani gaasitöötlemistehast

Ööl vastu esmaspäeva sattus rünnaku alla ka Venemaal Astrahanis asuv gaasitöötlemistehas, selgu sotsiaalmeedias levivatest videotest.

"See on üks peamisi Vene Föderatsiooni energiarajatisi, mis tagab gaasikondensaadi töötlemise ning bensiini, diislikütuse ja muu tootmise," kirjutas Ukrainas desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andrei Kovalenko.

Tema sõnul mõjutab tehase ründamine ka Venemaa sõjatööstuskompleksi, kuna kütuse- ja energiasektor on sõjaväe finantseerimise peamine allikas.

Militaaruudiste kanal Militarnyi kirjutas, et Astrahani gaasitöötlustehas on üks Venemaa suurimaid gaasikeemiakomplekse, mis asub Astrahani gaasikondensaadiväljal. 2022. aastal töötles tehas 10 miljardit kuupmeetrit maagaasi ja 3,418 miljonit tonni mittestabiilset gaasikondensaati.

Tehas alustas tegevust 1985. aastal ning seda laiendati järk-järgult aastatel 1986 ja 1997. Ettevõttes töötab umbes 5600 inimest, mis teeb sellest Astrahani piirkonna suurima ettevõtte.

Venemaa teatas 70 drooni allatulistamisest

Venemaa kaitseministeerium teatas esmaspäeval allatulistatud Ukraina droonidest.

Esmaspäevase teate kohaselt tulistas Vene õhutõrje väidetavalt alla 70 Ukraina drooni: 27 Rostovi oblasti, 25 Volgogradi oblasti, seitse Astrahani, viis Voroneži, neli Belgorodi oblasti ja kaks Kurski oblasti territooriumi kohal.

Venemaa peatas Vladikavkazi, Groznõi ja Mahhatškala lennujaamade töö

Venemaal Põhja-Kaukaasias asuvate Groznõi, Mahhatškala ja Vladikavkazi lennujaamades on kehtestatud ajutised piirangud lennukite saabumisele ja õhkutõusmisele, teatas Vene föderaalne lennundusagentuur.

"Tsiviillennukite lendude ohutuse tagamiseks on Vladikavkazi, Groznõi ja Mahhatškala lennujaamades kehtestatud ajutised piirangud saabumisel ja väljumisel kell 7.44 Moskva aja järgi," seisab teates.

Samas öeldi, et lennukite meeskonnad, lennujuhid ja lennujaamateenistused võtavad kõik vajalikud meetmed lennuohutuse tagamiseks.

Mõni tund hiljem teatati siiski, et lennujaamade töö on taastunud.

Moskvas tehti atentaat Donetski sõjapealikule

Moskva ühes eliitelamurajoonis toimus esmaspäeva hommikul plahvatus, milles sai eri andmetel kas surma või raskelt haavata väidetav kuritegelik autoriteet ja iseseisva Ukraina vastu võidelnud sõjapealik Armen Sarkisjan (tuntud ka kui Armen Gorlovski).

Vene meedia teatel sai elamurajooni Alõje parusa (Punased purjed) ühe hoone trepikojas toimunud isetehtud lõhkekeha plahvatuses neli inimest haavata ning üks väidetavalt surma.

Ukraina meediakanal LIGA.net viitas Vene julgeolekuametitele lähedal seisvale sotsiaalmeediakontole VTšK-OGPU, mille andmetel võis surma saanu olla Sarkisjan, kelle Ukraina on kuulutanud tagaotsitavaks seoses tema tegevusega 2014. aastal, kui ta oli üks osaline Maidani meeleavalduste mahasurumises. Sarkisjan aitas Maidanile tuua löömamehi, kes ründasid Euroopa-meelseid meeleavaldajaid.

Pärast Venemaa täiemahulise sõjalise sissetungi algust organiseeris Sarkisjan aga okupeeritud Donetski oblasti territooriumil Ukraina vägede vastu saadetud pataljoni Arbat moodustamist. Ukraina luureteenistuse andmeil määrati Sarkisjan 2022. aastal okupeeritud aladel asuvate vanglate järelvaatajaks.

Vene uudisteagentuurid Interfax ja TASS teatasid, et Sarkisjan sai plahvatuses siiski raskelt haavata ning andsid ülevaate Vene uurimisorganiste tegevusest toimunu uurimisel.

Venemaal on ka varem Ukraina-vastases sõjas osalenud tähtsaid sõjaväelasi või sõjakuritegudes süüdistavaid tapetud.

Trump: meil ​​on plaanis kohtumised Ukraina ja Venemaaga

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et tema administratsioon plaanib kohtumisi ja esialgseid läbirääkimisi Ukraina ja Venemaa esindajatega sõja lõpetamise teemal.

"Teatavasti oli meil väga tegus nädalavahetus, tegelesime Iisraeliga, tegelesime Ukraina ja Venemaaga. Meil ​​on kavas kohtumised ja läbirääkimised erinevate osapooltega, sealhulgas Ukraina ja Venemaaga," ütles USA president ajakirjanikele pärast saabumist Andrewsi õhuväebaasi Washingtoni lähistel.

Trump ei rääkinud kõnelustest täpsemalt, kuid märkis, et hetkel läheb kõik positiivses suunas.

"Ma arvan, et need arutelud lähevad tegelikult päris hästi," märkis Trump.

Zelenski: tugev õhukaitse ja püüdurraketid on rahu saavutamise võtmeks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et õhutõrjesüsteemid ja piisav arv püüdurrakette on rahu lähemale toomisel hädavajalikud.

Zelenski viitas oma pöördumises muu hulgas Vene raketilöögi laastavatele tagajärgedele Poltavas. Rünnak nõudis 14 inimese elu, kelle seas oli ka lapsi. Zelenski avaldas sügavat kaastunnet hukkunute perekondadele ja lähedastele.

Rünnakus sai vigastada veel 20 inimest, kelle hulgas neli last. Neist noorim on kolmekuune ja kõige vanem 12-aastane. Terve osa elamust esimesest kuni viienda korruseni hävines rünnakus täielikult.

"Ja see oli vaid üks Vene rakett, mis tõi nii palju valu, kannatusi ja kaotusi. Seetõttu nõuab Ukrainale – tõelise rahu nimel – tagatisi. Tagatisi, et selline kurjus peatatakse. Usaldusväärselt," toonitas Zelenski.

Tšehhi peaministri sõnul Venemaa võidu korral Ukrainas ei peatu

Tšehhi peaminister Petr Fiala usub, et Venemaa ei peatu, kui Ukrainas kehtestatav rahu peaks tähendama Moskva võitu.

Fiala rõhutas pühapäeval Tšehhi televisiooni saates esinedes, et lääs peab sellise tulemuse ära hoidma.

"Olen veendunud, et peab olema rahu, mis ei muutuks Venemaa agressiivse poliitika võiduks. Vastasel juhul tunneks Venemaa julgustust astuda järjekordne agressiivne samm," rääkis Fiala.

"Kiievi partnerid peavad selle ära hoidma," toonitas Tšehhi peaminister.

Tema sõnul ei tohiks tulevaste läbirääkimiste esmane fookus olla sellel, kas Ukraina kaotab protsendi oma territooriumist, vaid pigem pikaajalise julgeoleku ja rahu tagamisele kogu Euroopale.

Fiala rõhutas ka USA otsustavat rolli mis tahes kestva rahulepingu sõlmimisel.

Peaminister tõi ühtlasi välja, et Venemaa kasvav agressioon ja süvenevad sidemed Iraani ja Põhja-Koreaga ei ole Donald Trumpi administratsiooni huvides.

Fiala toonitas samas, et Euroopa peab võtma suurema vastutuse oma julgeoleku eest. Peaministri sõnul on Tšehhil reaalne suurendada järgmises valimistsüklis oma kaitsekulutusi praeguselt kahelt protsendilt sisemajanduse koguproduktist kolme protsendini eeldusel, et praegune valitsusliit jääb võimule.

Tšehhi peaminister avalikustas plaanid tõsta järgmise aasta eelarves kaitsekulutused 2,2 protsendini sisemajanduse koguproduktist.

Fiala sõnul kavatseb ta esmaspäeval Brüsselis toimuval Euroopa Liidu liidrite mitteametlikul tippkohtumisel arutada kaitse-eelarve järkjärgulist suurendamist, samuti relvade tootmise ja hangete koordineerimist.

Zelenski sõnul pole märke abiandmise peatumise kohta

Miski ei viita sellele, et USA või Euroopa lõpetaks abi andmise Ukrainale, ütles president Volodõmõr Zelenski pühapäeval.

"Siiani ei ole me saanud signaale, et USA toetus lakkab. See on oluline ja me oleme selle eest tänulikud. Samuti ei viita miski sellele, et Euroopa riigid, eriti Ühendkuningriik, lõpetaksid abistamise. Kogu see abi on tagatud meie kahepoolsete lepingute ja julgeolekugarantiidega, mis hõlmavad rahalist ja sõjalist toetust," rääkis president.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1300 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 841 660 (võrdlus eelmise päevaga +1300);

- tankid 9920 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 20 685 (18);

- suurtükisüsteemid 22 589 (+51);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1268 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1053 (+3);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 23 911 (+118);

- tiibraketid 3054 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 35 798 (+89);

- eritehnika 3731 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Trump soovib Ukraina haruldaste muldmetallide vahetamist USA abi vastu

President Donald Trump teatas esmaspäeval, et soovib pidada Ukrainaga läbirääkimisi lepingu üle, mille kohaselt Kiiev varustab Ühendriike elektroonikas kasutatavate haruldaste muldmetallidega vastutasuks Ameerika abi eest.

"Soovime sõlmida lepingut Ukrainaga, kus nad kindlustavad abi, mida me neile anname nende haruldaste muldmetallide ja muude asjadega," ütles Trump ovaalkabinetis ajakirjanikega vesteldes.