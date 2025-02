Rainer Saks: Ukraina armee on tugevam kui 2022. aastal

"Me ei kuule enam ukrainlaste vingumist suurtükimürskude puuduse osas ja veel mitmes vallas. Aga see ei tähenda, et Ukraina armeel on piisavalt vahendeid edukaks sõjapidamiseks. Probleeme on näiteks õhutõrjega," rääkis Rainer Saks esmaspäeval "Vikerhommikus".

Saksa sõnul on Vene armee ennast üsna tõsiselt välja kurnanud ning vabatahtlike lepinguliste värbamine ei ole toonud kaasa sellise kvaliteetse armee moodustamist, mis suudaks suuri pealetungioperatsioone läbi viia.

"Käib kurnamissõda, mida kumbki pool tegelikult pidada ei taha, aga nad on sunnitud seda pidama, sest muud vahendid ei toimi hetkel."

Mõlemad pooled on kandnud suuri kaotusi ehk olukord ei ole hea kummagi jaoks.

"Mida iganes ei kõneleda sellest, mis rindel toimub, siis pole Vene armee kahe viimase kuu jooksul suutnud märkimisväärselt edeneda ega vasta neile eesmärkidele, mille Venemaa juhid on armeele seadnud," nentis Saks.

Et Ukraina on viimasel ajal väga jõuliselt korraldanud droonirünnakuid Venemaa tööstustaristule on Saksa sõnul seotud sellega, et Ukrainal muid vahendeid väga polegi.

"Need on vahendid, mida Ukraina suudab iseseisvalt toota. Ja nad üritavad saavutada sellist autonoomsust, et nad ei peaks ka nende droonide tootmiseks vajalikke komponente importima. Tegelikult ka Venemaa teeb täpselt sedasama," sõnas saks.

Üks oluline moment asja juures on Saksa sõnul see, et Ukraina kasutab droone peamiselt Venemaa sõjatööstuse ja naftatööstuse ründamiseks. Venemaa ründab oma droonidega aga peamiselt Ukraina linnu ja üritab tabada just elurajoone.

Et sõda võiks peagi lõppeda ja saabuda rahu, sellesse Saksal väga usku pole. Ta ütles, et USA uue presidendi Donald Trumpi administratsioon küll praegu pingutab, aga nende nõrk koht on see, et nad andsid Venemaale head eeldused ehitada üles destruktiivne vastumäng.

"KKui USA presidendi jaoks on oluline ainult see fakt, et läbirääkimised toimuvad, siis ühel hetkel satub ta väga keerulisse olukorda, et need läbirääkimised viisaka tulemusega kuidagi lõpule viia."

Saksa sõnul toimub praegu terve rida kontakte ja konsultatsioone, millega üritatakse tekitada olukorda, et ühel päeval algaks läbirääkimised mitte rahu, vaid vaherahu üle.