Poe- ja kohvikukukkel ei pruugi kilohinnalt palju erineda

Poodide magusalette täidavad vastlakuklite karbid, nende hind võib aga üllatada ka viimaste aastate kiirete hinnatõusudega harjunud kliente: näiteks Rõngu Pagari toodetud mustikavastlakukli täishind on Selveris 7,99 eurot, ehkki püsikliendid saavad seda osta 5,99 euro suuruse kampaaniahinnaga.

Karp sisaldab üht 180-grammist kuklit ehk täishinna puhul on peamiselt saiast ja vahukoorest koosneva toote kilohinnaks üle 44 euro.

Gustavi vaarikatäidisega vastlakuklite kahene karp maksab samas poes 4,99 eurot, kaks Reval Cafe soolakaramelliga vastlakuklit aga 5,99 eurot.

Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela ütles, et Selveri Köögi vastlakuklite hinnatase on sama nagu mullu ning need on neil müüdavatest vastlakuklitest ka kõige ostetumad.

"Selveri kauplustes on kõige menukam toode Selveri Köögi klassikaline vastlakukkel vahukoore ja moosiga, ent tugevalt on esile kerkinud ka uus tulija – 2024. aastal turule jõudnud vastlataskud kirsitäidise ja toorjuustukreemiga, " sõnas Järvela.

Vahukoore ja moosiga Selveri Köögi vastlakuklite neljane karp maksab täishinna puhul 5,29 eurot, kuid poekett müüb enamikku vastlakuklisorte püsiklientidele kampaaniahinnaga.

Erinevate kohvikute pakkumisi uurides leiab kõige enam nelja euro kanti jääva hinnaga vastlakukleid, kuid mõnes paigas küsitakse kukli eest ka alla kolme euro. Täidistest on levinud kirss, pohl, vaarikas, aga ka martsipan ja mandlikreem.

Tallinnas nelja kohvikut pidav Ristikheina kohvik müüb seitset sorti vastlakukleid ning kohviku üks omanikke Meelika Nõmme ütles ERR-ile, et ehkki vastlapäevani on veel kuu aega, ostetakse kukleid juba praegu.

"Meil on aastatega kujunenud väga suured fännid. Mu enda pereliige sööb keskmiselt kaks kuklit päevas, mina ise üritan piirduda ühe-kahe kukliga nädalas," kirjeldas Nõmme. "Seal on oma võlu. Ja see, et aastas saab seda ainult üks kuni poolteist kuud, pole palju. Jäetakse kaneelirull võtmata ja võetakse pigem mõni vastlakukkel".

Klientidele meeldib täidistest tema sõnul kõige rohkem kirss ja pistaatsia. Enda lemmikuna tõi ta välja kirsi-martsipani kukli, kuid kiitis ka pohlatäidist.

Vastlasarvesai. Autor/allikas: Urmet Kook

Ka Mariann Järvela kinnitas, et ostjaid jagub vastlakuklitele juba praegu märkimisväärselt ning neid ostetakse rohkem kui eelmisel aastal vastlapäeva eel, hoolimata sellest, et liikuva pühana on see tänavu alles märtsis.

"Üldine suundumus näitab, et erinevate tähtpäevadega seotud toodete vastu on huvi järjest varasem – paljud kliendid soovivad vastlakukleid osta juba jaanuari alguses," tõdes ta.

Kui palju kukleid Ristikheina kohvikutes vastlaperioodi jooksul maha müüakse, ei osanud Meelika Nõmme välja tuua, sest iga päev on erinev: suure hooga ostetakse neid siis, kui kuklid alles lettidele ilmuvad, seejärel jääb müük vaiksemaks ning saab tõelise hoo taas sisse siis, kui vastlapäev kätte hakkab jõudma.

"Vastlapäev on selline päev, kus on järjekorrad. See on koht, kus meie vanad töötajad, isegi rasedad töötajad tulevad ja ütlevad, et kas ma täna tohin appi tulla. See on väga eriline päev nii tootjatele kui ka sööjatele," kinnitas kohvikupidaja ja lisas, et vastlapäeva eel algab nende tööpäev eelmisel õhtul, kui teised inimesed magama lähevad.

Ristikheina kohvikus maksavad vastlakuklid sõltuvalt sordist neljast eurost kuni 4,20 euroni ning Nõmme sõnul on hind eelmise aastaga samas suurusjärgus.

"Kuigi toorainete hinnad on tõusnud, tundub mulle, et kliendi ostuvõimekus on alanenud," tõdes ta ja ütles, et hindu määrates mõtlevad kohvikupidajad sellele, kui palju nad ise raatsiksid ühe vastlakukli eest maksta. "Teeme loomulikult kalkulatsioone, et mis hinnaga peame müüma, et oleksime jätkusuutlikud ja järgmisel vastlapäeval ka tegutseksime".

Kõige kallimad vastlakuklid leiab viimastel aastatel populaarsust kogunud uute toodete, vastla-croissant'ide ehk sarvesaiade seast. Näiteks Tallinnas Koplis asuvas Karjase saias maksab neljane karp niisuguseid kukleid 22 eurot ehk tükihinnaks teeb see 5,50. Tartus asuvas Cruffini saiatehases saab vaarikamoosika vastla-croissant'e hinnaga 4,80 eurot tükist.

Kui aga otsida vastlakuklite odavamaid pakkumisi, siis neid leiab poelettidelt peamiselt omabränditoodete hulgast. Näiteks Rimis maksab nende enda kaubamärgiga kuklite kahene karp 2,20 eurot. Prismas maksab odavaim, kaht kuklit sisaldavas karbis Erlandia toodang 1,99 eurot ehk ühe kukli hind jääb alla euro.

Tõsi, kukli kaal jääb poodide odavama otsa valikus valdavalt 65-80 grammi kanti, samas kui kohvikukuklid on sageli märksa suuremad, näiteks Ristikheina kohviku vastlakukkel kaalub 200 grammi