Mõne nädala pärast istutavad aednikud juba kevadlilli

Põlvamaal tegutsevas Kanepi aiandi kasvuhoonetes on peagi põrandad ümberistutatud võõrasema taimi täis. Soe talv on ettekülvatud taimede kasvu soosinud, nüüd on vaja vaid parajalt soojust ja niiskust, et taimed ka õitsema puhkeksid.

"Loodetavasti on kõik üle talve talvitanud taimed hea tervise juures, liigset niiskust tegelikult ei ole olnud, aga loodame väga, et talve lõpp väga külmaks ei lähe. Taimed on ennast kohe valmis seadnud, et hakkavad kasvama, pungad on suured ja kui nüüd väga suur külm peaks peale tulema, siis see võib natuke mõjutada," rääkis Kanepi aiandi juhataja Margus Vahtramäe.

Räpina aianduskoolis tuntakse uhkust selle üle, et nende kasvuhoones on lisaks teistele kevadlilledele veebruarikuus läinud õitsema maikellukesed.

Aianduskoolis proovitakse leida erinevaid viise, kuidas nii maikellukesed kui ka rukkilill hakkaks tavapärasemast ajast varem õitsema.

"Kõigepealt me valmistume naistepäevaks, meil on ajatustulbid, mida me pikkisilmi vaatame, et õiepungad on juba peal, siis ootame vabariigi aastapäeva, et meil saaksid rukkililled õitsema ja praegu meil vaikselt õitsevad ka freesiad," sõnas Räpina aianduskooli kutseõpetaja Anu Käär.

Missugune tunne on siin kasvuhoones veebruarikuus toimetada?

"Maailma kõige parem lõhn on - värske turvas, värske kurk ja noored taimed, nende lõhn paneb ühel aednikul südame niimoodi põksuma, et see on enneolematu. Tegelikult see on super tunne, et kui see värskus on sul käega katsuda ja silmaga hoomata, et kui ümberringi on kõik valge ja külm, siis siin on soe ja süda läheb ka soojaks," rääkis Käär.