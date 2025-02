Varude keskuse andmetel on kogu Tallinna peale ainult üks avariitankla

Ulatuslike elektrikatkestuste ajal on üle Eesti minimaalselt 30 niinimetatud avariitanklat, millel on autonoomne elektrivarustus ning mis jätkavad katkestuse ajal tööd. Kummalisel kombel on Tallinnas ametlikult ainult üks avariitankla, mis tähendab, et kriisi ajal peavad pealinlased kütusejahile suunduma Harjumaale, kus selliseid tanklaid on üle kümne.

Eesti elanike ja ettevõtete kriisiolukorras mootorikütustega varustamiseks on moodustatud üle-eestiline avariitanklate võrgustik, mis suudavad toimida ka ulatusliku elektrikatkestuse ajal.

Vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele on suurematel kütusemüüjatel kohustus varustada autonoomse elektritoitega üle Eesti vähemalt kolm tanklat, millest üks peab paiknema Tallinnas või Harjumaal ja teised kaks Eesti erinevates maakondades.

Kuivõrd kütusemüüjatel oli valida, kas üks avariitankla peaks asuma kas Tallinnas või Harjumaal, on enamik teinud valiku Harjumaa kasuks, mis tähendab, et vähemalt varude keskuse andmetel on Tallinnas ainult üks selline tankla, mis suurema elektrikatkestuse korral suudab töötamist kindlasti jätkata. See on Circle K tankla Ülemiste piirkonnas Peterburi teel.

Tegelikkuses on pealinnas vähemalt kaks autonoomse elektritoitega tanklat veel. Alexelast öeldi ERR-ile, et neil on sellised tanklad Tallinnas Lasnamäel Vesse tänaval ja Mustamäel Ehitajate teel.

Isegi kolm avariitanklat tundub samas Tallinna jaoks vähe, arvestades, et pealinnas elab umbes kolmandik Eesti elanikkonnast, pea 462 000 inimest.

Kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks ütles ERR-ile, et enne määruse vastuvõtmist 2018. aastal leiti arutelus ametkondade ja kütusemüüjate vahel, et kõikidelt kütusemüüjatelt saab nõuda ühte autonoomse elektritoitega tanklat kas Tallinna või Harjumaale. "Määrusega jagada maakondi elutähtsa teenuse osutajate vahel ei saanud, sest see oleks olnud ebamõistlik nõue sellega kaasnevate kulude tõttu," nentis ta.

Peamine põhjus on selles, et avariitanklate puhul kehtivad kindlad nõuded, näiteks kütuse miinimumkoguse hoiustamise nõue, lisas Vaks.

"Kuna elektrikatkestusi ja muid probleeme võib esineda erinevatel põhjustel, siis kohati on linnaväline asukoht valitud igapäevasemate tõrgete mõju vähendamiseks," pakkus Vaks.

Avariitanklad Tallinnas ja Harjumaal varude keskuse andmetel. Autor/allikas: Eesti varude keskus

Harjumaal kümmekond avariitanklat

Harjumaal väljaspool Tallinna on ametlikke avariitanklaid võrreldes pealinnaga palju: Alexelal on sellised tanklad Jüris ja Sakus, Olerexil Jõelähtme külas; Circle K-l Jüris, Krooningul Kohatu külas ja Rummus; Jetoilil Kiiul, Nestel Jüris ja Terminalil Maardus.

Lisaks on Alexelal autonoomse elektrivarustusega tanklad Tõdval, Kuusalus ja Riisiperes.

Vaks märkis, et lisaks 30 ametlikule avariitanklale on üle Eesti ligi 100 tanklat, millel on generaatori kiirühendamise võimalus olemas.

"Generaator vajab eraldi ruumi ehitamist ja lisaks seadmeid, mis võimaldavad ümberlülitust generaatorile. Mitmed ettevõtted on praeguseks võtnud suuna, et uued tanklad rajatakse koos kiire generaatori ühendamise võimekusega," lausus ta.

Vaks nentis, et tarbija vaatest võiks alati olla rohkem avariitanklaid, kuid peab arvestama, et arendustega kaasnevad ka täiendavad kulud. "Vaatamata sellele on nii nõuetest tulenevaid kui ka ettevõtete enda initsiatiivist loodud tanklaid arvestatav hulk," leidis ta.

Tallinna ja Harjumaa nõuded kõrgemad kui mujal Eestis

Elutähtsa teenuse ostujaks loetakse vedelkütuse seaduse järgi kütusemüüjat, kes omab kümmet või enamat tanklat ja need asuvad vähemalt kolmes maakonnas. Eestis on elutähtsa teenuse osutajateks Alexela, Olerex, Circle K, Neste, Jetoil, Terminal Oil, Krooning ja Premium-7 kaubamärkide all tegutsevad ettevõtted.

Harjumaal või Tallinnas asuva autonoomse elektritoitega tankla kütusemahutite summaarne mahutavus peab nii mootoribensiini kui ka diislikütuse puhul olema minimaalselt 30 000 liitrit ja igal ajahetkel peab kumbagi kütuseliiki olema tanklas vähemalt 15 000 liitrit. Ülejäänud Eestis on vastav nõue mahutite suurusele 20 000 liitrit ja kütusevarule 10 000 liitrit.

Tavapärase elektrivarustuse katkemisel lülituvad avariitanklad kuni 30 minuti jooksul autonoomsele (enamasti varugeneraatoril põhinevale) elektritoitele ja saavad jätkuvalt kütust vastu võtta ja väljastada ning hoida müügisüsteem töös.

Ametlikud avariitanklad Eestis:

Alexela

Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Rakvere tn 44

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lääneringtee 41

Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ringi tee 1

Võru maakond, Võru linn, Kose tee 6

Harju maakond, Saku vald, Tammemäe küla, Männiku tee 146/1

Krooning

Harju maakond, Saue vald, Kohatu küla, Tuulepesa

Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Haapsalu mnt 40

Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Risti alevik, Lihula mnt 15

Circle K Eesti

Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Kesk tn 43

Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Arumetsa küla, Valge

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kivimurru tn 48

Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Uus-Ringi tee 3

Järva maakond, Järva vald, Märjandi küla, Karikakra

Tartu maakond, Tartu vald, Raadi alev, Astelpaju tn 2a

Rapla maakond, Rapla vald, Uusküla, Risti tn 1

Hepa

Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Tallinna mnt 2

Jetoil

Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Lehe tn 2a

Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Narva tn 30

Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Käina avlevik, Mäe tn 9

Neste Eesti

Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Uus-Ringi tee 1

Pärnu maakond, Pärnu linn, Niidu tn 9

Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik, Valguse tn 2

Olerex

Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Kivisilla tee 1

Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Laki tn 8

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 176

Saare Kütus

Saare maakond, Saaremaa vald, Sikassaare küla, Ringtee 2a

Sevenoil EST

Valga maakond, Tõrva vald, Pikasilla küla, Pikasilla tankla

Terminal