Energiakriisis Transnistria keeldus Euroopa Liidu abipaketist

Leebest talvest hoolimata algas Moldova separatistlikus Transnistrias aasta tavatult jahedalt. Piirkonnas, mis on aastakümneid harjunud saama Venemaalt gaasi sisuliselt tasuta, jäid radiaatorid külmaks ja elektrit jagus vaid loetud tundidel päevas.

Mõttekoja Watchdog juht Valeriu Paša märkis, et pärast gaasitarnete peatumist majandus piirkonnas praktiliselt seiskus.

"Väga oluline osa lahkulöönud piirkonna tuludest, ligi kolmandik eelarvest, põhines elektritarnetel Moldovasse. Nad võtsid praktiliselt tasuta Venemaa gaasi, muutsid selle odavaks elektriks ja müüsid seda mujale Moldovasse," rääkis Paša.

Energiakriisi haripunktis sekkus Euroopa Liit, pannes tavatu kiirusega kokku abipaketi Moldova energiavarustuse tagamiseks. Brüsseli plaan nägi ette ka 60 miljoni euro eraldamist Transnistriale, tingimusel, et paraneks inimõigustest kinnipidamine ja piirkonna suurettevõtted hakkaksid gaasi eest maksma turuhinda.

Transnistriale anti mõtlemisaega kuni esmaspäevani, kuid piirkond keeldus sellest.

"Täna teatati ka ühest uuest skeemist," sõnas Paša. "Dubais on üks ettevõte, mis hakkab rahastama gaasi hankimist Euroopa turult. Ja hange korraldatakse Ungari energiafirma kaudu. Küsimus on selles, miks äkki otsustab tundmatu Dubai firma kulutada paarsada miljonit eurot turult gaasi hankimiseks, et pakkuda seda piirkonnas, kus keegi selle eest võlga kunagi ei tasu. On ilmne, et selle taga on Venemaa raha."

Paša sõnul on see osa Venemaa hübriidsõjast Moldova vastu, mille eesmärk on ühiskonda sügisel toimuvate parlamendivalimiste eel destabiliseerida.

"Nad lihtsalt tekitavad lühiajalise lahenduse kaheks-kolmeks kuuks ja pärast seda saavad nad just siis, kui tahavad, tarned katkestada ja alustada kõigega otsast peale. Nii luuakse Transnistria piirkonnas ebastabiilsus, eesmärgiga kanda see kriis üle ka mujale Moldovasse," rääkis ta.

Moldova valitsusel on energiakriisis kaalul rohkem kui 300 000 Transnistria elaniku heaolu, sest riigi elektrivõrgud on põimunud ka Lõuna-Ukrainaga.

"Ilma Transnistria toimiva elektritaristuta tekivad Odessas tõenäoliselt väga pikad elektrikatkestused," täheldas Paša. "Venelased mõistavad seda ja inimesed Chișinăus mõistavad seda. Nii et see on omamoodi vastastikune sõltuvus. Me ei saa Transnistrial elektritarneid katkestada. Samas ei saa nad ka meid ära lõigata. Kuid käesoleva aasta lõpus ehitab Moldova otseühenduse Rumeeniaga. Ja sellest hetkest alates kaotab Venemaa Transnistria kaudu väga olulise mõjujõu."

Mullu sügisel toimunud referendumil valis Moldova ülinapilt Euroopa Liiduga lõimumise tee. Parlamendivalimisteks koondab Moskva oma mõjuvõimu Moldovas, et praegune valitsus võimult tõugata, prognoosib Paša.

"Tõenäoliselt kahekordistavad nad siinsed panuseid ja teevad kõik endast oleneva, et saavutada kontroll poliitilise võimu üle Chișinăus. Ja ma kardan, et venelastel on märkimisväärsed võimalused saada kontroll enamuse üle Moldova parlamendis," sõnas ta.

Kuigi Moldova valitsusel võib olla rahvusvahelisel areenil hea maine, on paljud kodused neis pettunud.

"Samas puudub meil Euroopa-meelne poliitiline alternatiiv," sõnas Paša. "See tühimik on nii suur, et hiljuti otsustasid venemeelsed poliitikud end nimetada Euroopa-meelseteks ja öelda, et nad toetavad Euroopa Liidu liikmesust just selleks, et meelitada neid pettunud valijaid. Ja ma arvan, et see võib neil kokkuvõttes õnnestuda."