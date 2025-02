EISA nõukogu hakkab juhtima Erkki Raasuke

Raasuke ütles, et soovib EISA uue juhatuse ja kõigi oluliste osapooltega koostööd teha, et asutusele pandud kõrgeid ootuseid täita.

Varem on Raasuke töötanud Swedbanki grupi finantsjuhina ja MKM-i nõunikuna. Samuti on ta olnud LHV grupi tegevdirektor ning Nordea ja DNB ühendpangast moodustatud Luminori tegevjuht. Ta on juhtinud Eesti Energia nõukogu ja on praegu Enefit Geeni ja Inbanki nõukogu liige.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo põhjendas otsust Raasuke EISA nõukogu juhiks nimetada vajadusega, et sihtasutuse nõukokku kuuluks tugeva finantstaustaga liikmeid, kes aitaksid asutaja ootusi ellu viia. Nende ootuste hulgas tõi Keldo välja organisatsiooni tõhusamaks ja teenuste ettevõtjatele arusaadavaks muutmise.

"Teenustest peaks sündima praktiline kasu ettevõtete arenemisel ja konkurentsivõime tõstmisel," lausus Keldo.

Sandra Särav jätkab EISA nõukogu aseesimehena. Tema sõnul vajab EISA juhtimine muutust ning need muutused on vajalikud ka nõukogu tasandil.

"Näen, et kahel kohal valdkonda juhtides võib olla keeruline saavutada soovitud tulemust," põhjendas Särav nõukogu juhtimisest loobumist.

Samal ajal otsib EISA ka uut juhatuse esimeest ja tema valimine alles käib. Eelmisel nädalal peeti sõelale jäänud kandidaatidega intervjuusid.

EISA nõukokku kuuluvad Hando Sutter, Mait Palts, Oliver Väärtnõu, Renno Veinthal, Hannes Ojangu, Anto Liivat, Taavi Tamkivi, Sandra Särav ja Erkki Raasuke.

EISA loodi 2022. aastal KredExi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) liitmisel.