Ministeerium lühendaks talvevaheaja kolmelt nädalalt kahele

Kui sel õppeaastal oli jõuluvaheaeg traditsiooniliselt kahe nädala pikkune, siis järgmisel ja ülejärgmisel õppeaastal, kui jõulupühad jäävad nädala keskele, muutuks ka jõuluvaheaeg ligi kolme nädala pikkuseks.

Nii näiteks algaks uuel õppeaastal jõuluvaheaeg 22. detsembril ja lõppeks alles 11. jaanuaril. See omakorda liigutaks ka suvepuhkuse alguse nädala võrra hilisemaks.

Haridus-ja teadusministeerium on osapooltele teinud ettepaneku lühendada järgmisel kahel õppeaastal talvevaheaega kahele nädalale. Nii saaks ka suvevaheaega nädala võrra ettepoole tuua.

Ministeeriumi õppekava arenduse nõunik Valdek Rohtma ütles ERR-ile, et kindlasti on ka koole, kes kasutavad pikemat jõuluvaheaega jaanuari alguses töötajate sisekoolitusteks. Aga mõelda tuleks eelkõige õpilastele ja kõigile lõpetajatele, kellel on eksamid ära toimunud aprilli teises pooles ja mai alguses.

"Nende aastahinded on välja pandud 1. juunil ja kui siis õppeaasta veel kestab ja kui õppeaasta pikkust ei lühendata (175 õppepäeva - toim), siis väga palavas suves teha õppetööd peaaegu jaanipäevani, see tundus mitte kõige parem plaan," sõnas Rohtma.

Ka Tartu Forseliuse kooli direktor Jüri Sasi peab ministeeriumi ettepanekut mõistlikuks, eriti kuna põhikooli riiklikud eksamid on toodud ettepoole. "

"Üheksandikel pole pärast neid eksameid enam suurt midagi teha ning juuni viimased päevad on ikka suhteliselt tühjad. Õpilaste mõtted on juba suves, programmid on läbi võetud ja siis otsitakse õpilastele tegevusi, et neid koolis hoida. Kui ei oleks seda ministeeriumipoolset ettepanekut, oleks nii mõnigi kool teinud ise ettepaneku, et seda vaheaega lühendada ja varem suvel õppetöö lõpetada," nentis Sasi.

Seesugust ettepanekut mõtles teha näiteks Tartu Jaan Poska gümnaasium. Kooli direktori Mari Roostiku sõnul lükkaks kolmenädalane talvevaheaeg nii koolide lõpetamise kui ka õpetajate tööülesanded jaanipäevani ja sealt veel edasigi. See pole tema sõnul ratsionaalne.

"Vaheajad on ikka kahenädalased. Ma usun, et see rutiini hoidmine kahenädalase pausi järel jaanuaris on endiselt mõistlikum kui juunikuus, kui õues on 29 kraadi kuuma ja on päris keeruline õppimisele keskenduda," märkis Roostik.

Veidi arusaamatu on aga ministeeriumi ettepanek Eesti õpilasesinduste liidule. Liidu juhatuse esimehe Ats Mattias Tamme sõnul ei muuda nädal aega sinna või tänna õpilaste jaoks midagi.

"Jääb arusaamatuks ja sooviksime ka natukene rohkem aru saada, mis see mõte seal taga on. Hetkel ta on selline väike kosmeetiline muudatus, mis lõpuks sisuliselt midagi juurde ei too," arvas Tamm.

Ministeerium ootab ettepanekule osapooltelt tagasiside 26. veebruariks. Lõplik otsus järgmise kahe õppeaasta talvevaheaja pikkuse üle kinnitatakse märtsikuus.

Koolivaheajad 2024/2025., 2025/2026., 2026/2027. õppeaastal

2024/2025. õppeaasta koolivaheajad:

1) I vaheaeg 21. oktoober 2024 kuni 27 oktoober 2024;

2) II vaheaeg 23. detsember 2024 kuni 5. jaanuar 2025;

3) III vaheaeg 24. veebruar 2025 kuni 2. märts 2025;

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 14. aprill 2025 kuni 20. aprill 2025;

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2025 kuni 31. august 2025.

2025/2026. õppeaasta koolivaheajad:

1) I vaheaeg 20. oktoober 2025 kuni 26. oktoober 2025;

2) II vaheaeg 22. detsember 2025 kuni 11. jaanuar 2026;

3) III vaheaeg 23. veebruar 2026 kuni 1. märts 2026;

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 13. aprill 2026 kuni 19. aprill 2026;

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 17. juuni 2026 kuni 31. august 2026.

2026/2027. õppeaasta koolivaheajad:

1) I vaheaeg 26. oktoober 2026 kuni 1. november 2026;

2) II vaheaeg 23. detsember 2026 kuni 10. jaanuar 2027;

3) III vaheaeg 22. veebruar 2027 kuni 28. veebruar 2027;

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 12. aprill 2027 kuni 18. aprill 2027;

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2027 kuni 31. august 2027.