Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

Haridusministeerium plaanib 2027/2028. õppeaastal talvise koolivaheaja algusajaks 20. detsembrit ning see lõpeb juba 2. jaanuaril. Ministeeriumi põhjenduse kohaselt läheks lastel kolmenädalase puhkuse järel kooliga taaskohanemiseks liiga palju aega.

Haridusministeerium ei ole järgmiste õppeaastate koolivaheaegu veel määrusega kehtestanud, sest tähtaeg uue kolmeaastase perioodi koolivaheaegade kinnitamiseks jõuab kätte 1. septembril. Plaan on aga juba tehtud ja selle kohaselt on 2027/2028. õppeaasta sügisvaheaeg 25. oktoobrist kuni 31. oktoobrini.

Jõuluvaheaeg lõpeb aga tavatult vara: see vältab 20. detsembrist 2027 kuni 2. jaanuarini 2028. Sarnane on olukord ka juba uuel õppeaastal, mil talvine vaheaeg algab 21. detsembril ja lõpeb 3. jaanuaril 2027.

Eesti kooriühing uuris ministeeriumilt, kas pole lootust, et jõuluvaheaega siiski pikendatakse, arvestades, et Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kus koolilastel enne kolmekuningapäeva ehk 6. jaanuari jõuluvaheaeg ära lõpeb.

"See on tõesti väsitav, puhkust oleks keset õppeaastat väga vaja," ütles kooriühingu tegevjuht Kaie Tanner.

Haridus- ja teadusministeeriumi peaekspert Hele Liiv-Tellmann ütles, et pikema jõuluvaheaja lühendamiseks tuli surve väljastpoolt ning argumendiks oli see, et pärast kolmenädalast puhkust läheb lastel uuesti kooliga harjumiseks liiga kaua aega.

"Lisaks lükkub siis kool liiga palju suvesse, kui on väga keeruline õppetööd läbi viia ja nii edasi," sõnas Liiv-Tellmann. 

Vaheaja periood on paika pandud arvestusega, et jõuluvaheaeg kestab täpselt kaks nädalat ja selle algus tuleneb jõulupühade asukohast kalendris.

Edasiste aastate jõuluvaheaja algus on aga hiljem ja seega lõpeb jõuluvaheaeg siis vastavalt 6. ja 7. jaanuari.

"Tegelik puhkusepäevade arv jõuluvaheaegadel on 16 kalendripäeva," lisas Liiv-Tellmann.

Eelmine jõuluvaheaeg kestis 22. detsembrist kuni 4. jaanuarini.

Eelmisel aastal otsustas haridusministeerium loobuda varem plaanitud muudatusest pikendada jõulukoolivaheaega nädala võrra ning lühendada selle arvelt suvevaheaega. HTM teatas toona, et põhjuseks oli koolidelt saadud tagasiside, et kolmenädalane jõuluvaheaeg oleks liiga pikk, eriti arvestades, et põhikooli lõpueksamid toodi ettepoole ja toimuvad nüüd juba aprillis.

