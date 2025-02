Kohus jättis Semetroni kaebuse välihaiglate hankes rahuldamata

Kohus leidis, et RKIK-i otsus tunnistada see pakkumus hanketingimustele vastavaks oli õiguspärane. Riigihanke tingimustes ei olnud nõuet, et kõik tehnilised tingimused pidid olema täidetud juba pakkumuse esitamise hetkel. Kohus nõustus riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) seisukohaga, et tulevikku suunatud nõuded tuli täita enne hankelepingu sõlmimist, mitte varem.

Kaebuses toodi välja, et hanke võitjatel polnud vajalikke õigusi teatud meditsiiniseadmete müügiks. Kohus leidis, et pakkuja ei olnud kohustatud neid seadmeid konkreetselt ühelt tarnijalt ostma, vaid võis need ka ise välja arendada või hankida muudest riikidest paralleelimpordi kaudu.

Kaebaja väitis ka, et läbirääkimiste lõpus tohtis muuta vaid pakkumuse maksumust, mitte muid hinnatavaid näitajaid. Kohus aga leidis, et riigihanke dokumentidest ei tulenenud piirangut teisi hinnatavaid näitajaid muuta. Kuna hankija oli hanke tingimusi muutnud ja sellest pakkujaid teavitanud, oli pakkumuse ulatuslikum muutmine lubatud.

Lisaks ei leidnud kohus alust tühistada hanke võitja edukaks tunnistamise otsust ka väite põhjal, et pakkumuse maksumus oli põhjendamatult madal. Kohus nõustus VAKO ja hankija seisukohaga, et madalam hind ei tähenda automaatselt alapakkumist ning puudus kohustus viia läbi veel üks kontrollimenetlus.

Hanke võitja kvalifitseerimise ja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmise osas leidis kohus, et kaebaja tõlgendas kvalifitseerimistingimusi valesti. Kohus kinnitas, et kvalifikatsiooninõuded ei olnud seotud tehniliste tingimustega, vaid laiemalt mobiilsete sidumispunktide ja välihaiglate tarnimise võimekusega. Kuna hanke võitja oli esitanud kehtivad referentslepingud ning hankija oli need üle kontrollinud, loeti kvalifikatsiooninõuded täidetuks.

Kokkuvõttes leidis kohus, et VAKO otsus jätta Semetroni kaebus rahuldamata oli põhjendatud ja õiguspärane. Kohus kinnitas, et VAKO oli oma otsuses kõik asjakohased asjaolud läbi vaadanud ning jõudnud õigele järeldusele.

Otsus on jõustumata.