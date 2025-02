Hotellide ja restoranide liit rõõmustab Soome koolinoorte peoreiside üle

Soomes on abituriendid koolipingist priid ja veebruar on lõpueksamiteks ette valmistamise aeg. Aastakümneid käidi enne eksameid pidutsema Stockholmi kruisiil, viimastel aastatel eelistavad noored Tallinna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavu tuleb Tallinnasse pidutsema üle 17 000 koolilõpetaja ja 24-tunnine reis läheb maksma ligi 190 eurot. Pidutsemisreise vahendab firma Abi Goes to Tallinn.

"Abi Goes to Tallinnal on üheksa reisi ja need on kõik välja müüdud. Me peame pidu ja joome longerot. Meil on peaaegu lõpupidu. Kogu meie kool tuleb siia, on tore olla koos viimast korda. Meid on 50," ütlesid abituriendid Somerost Vilho ja Nikola.

Ühel õhtul pidutseb Kultuurikatlas ligi 1800 abiturienti ja noori ootab ees põhimõtteliselt minifestival, kus on olemas karaokebaar, toimub õllebingo turniir ning esinevad Soome artistid, näiteks Eestiski tuntud Isac Elliot.

Abi Goes to Tallinn brändijuhi Veikka Partaneni sõnul on muusikud alguses jahmunud, kui kuulevad, et tuleb esineda üheksa õhtut järjest.

"See seltskond erineb Soome suvefestivali rahvast, sest neil inimestel on midagi, mis neid seob - koolilõpetamine ja selle ühine tähistamine. See energia tõuseb igal õhtul uutesse kõrgustesse," ütles Partanen.

Hotellide sõnul on probleeme Soome noortega jäänud vähemaks ja kui ka mõnikord sõidetakse tõukerattaga koridoris ringi, siis mis seal ikka.

"Ütleme nii, et kõik, kes Eestisse tulevad veebruarikuus on puhas õnnistus, sest olgem ausad - ega me ei ole selline sihtkoht, kuhu inimesed talvel esimese valiku teeksid. Nii et me tervitame kõiki, kes tulevad jaanuaris, veebruaris ja märtsis ka Eestisse," ütles hotellide ja restoranide liidu juht Killu Maidla.

Hotellid noortereiside pealt suurt tulu ei teeni, aga sellest on abi madalhooaja üle elamiseks, kui nagunii on vaja inimestele palka maksta ja toad soojas hoida.

Tallinki müügidirektori Marina Jõe sõnul on Abi Goes to Tallinn reisidest tulu kogu turismisektorile, kuigi 18-aastaste kulutusi ei saa võrrelda täiskasvanute omadega. Jõe sõnul pakuvad korraldajad noortele lisaks välja mitmeid võimalusi, kuidas peojärgsel päeval tagasisõitu oodates aega veeta.

"Need Soome noored on tegelikult üle Soome, nad tulevad nii Helsingist kui ka Helsingi piirkonnast aga nad tulevad ka kaugemalt. Ja väga paljude jaoks on see esmakordne Eesti külastamine. Me ise väga loodame, et see esimene külastamine, esimene emotsioon saab olema ka positiivne, et nad siis ka peatselt tulevad tagasi," lausus Jõgi.