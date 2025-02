Rein Sikk: miks küll arvatakse et spaa on äge, aga avalik saun mage?

Seda, et Eestigi avalikud saunad on väärtus, kinnitavad aina enamate Soome saunaturistide saunamatkad meie avalikesse kümblusasutustesse külades ja alevikes, märgib Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris.

Eesti sünnipäeva eelõhtul räägin millestki ürgeestilikust, nimelt saunast. Täpsustan: räägin Eestimaa avalikest saunadest. Nendest kodukandi ihu- ja hingeharimisasutustest, kuhu igaüks võib sisse astuda ja osa saada täitsa tavalisest saunateenusest koos tavalise vihtlemisega. Ja seda koos kena kohaliku kogukonnaga.

Tuntud avalikud saunad on Tallinna Kalma ja Raua saun, samuti mõnikord probleemide käes vaevlev Viljandi linnasaun. Lisaks Anne saun Tartus ja Kadrina külasaun. Ning veel poolsada kuni sada avalikku küürimisastutust üle Eestimaa. Ikka Põltsamaa, Järvakandi, Tihemetsa, Simuna, Abja, Koosa ja nii edasi.

Olen püüdnud Eesti avalike saunade täielikku nimekirja kokku saada, aga see pole veel täitsa õnnestunud, sest omavalitsused, mis on enamiku avalike saunade omanikud, pigem häbenevad oma saunu kui kiidavad, ülistavad ja reklaamivad. Millest küll see saunapelgus?

Kahetsusväärselt on avalikele saunadele kinnistunud maine, nagu oleks tegemist vaeste, viletsate ja asotsiaalsete tegelaste kohtumispaigaga. Mingi sovetiaja jäänukiga. Millegagi, mis ei too vallale rahalist kasumit, aga mida peab hambad ristis ülal pidama. Nii on mõni vallajuht maininud. Näib, et arvatakse, et spaa on peen ja äge, avalik saun aga vilets ja mage.

Ütlen täie vastutustundega, et avaliku sauna häbenemine on vale ja võlts. Pealegi on tulekul suured muutused, seda kinnitavad ka mu estofiilidest Soome sõbrad. Nii olla avalike saunade taasavastamise ja taasavamise buum lahe taga täies hoos. Olen kuulnud, et noored eelistavat seal trehvamise paigana sauna, mitte ööklubi. Samalaadseid teateid on tulnud ka suure lombi tagant.

Mitme Eesti omavalitsuse internetilehel näeb kohalike avalike saunade kui tervisetemplite põhjalikku tutvustust? Vastus on: null. Aga vaadake maailma saunapealinna Tampere veebikülge Soomes. Kliki lahti ja teave poolesajast avalikust saunast on paukselt sinu.

Et Eestigi avalikud saunad on väärtus, seda kinnitavad aina enamate Soome saunaturistide saunamatkad meie avalikesse kümblusasutustesse külades ja alevikes. Veelgi enam, veebist võib leida videoid sellest, kuidas Jaapani saunasellid on avastanud Ida-Virus Sillamäe ja Olgina sauna. Nad toovad eriti esile kohaliku õhkkonna. Just kogukondlike õhustike ja eri paikade tavade rikkus on ka Soome saunaturistide hinnanguil Eesti ime. Kohalikku õhustikku ei müü ükski peen spaa laias ilmas.

"Senini on suurema tähelepanuta jäänud tõik, et Ida-Viru on avalike saunade arvult Eesti rikkaim piirkond."

Tublis turismipiirkonnas Ida-Virus on vägev turismiklaster, milles osalevad kõik omavalitsused. Igal aastal otsitakse uusi võimalusi ja seiklusi turistide Ida-Virumaale toomiseks. Senini on suurema tähelepanuta jäänud tõik, et Ida-Viru on avalike saunade arvult Eesti rikkaim piirkond.

Niisiis: Narva-Jõesuu, Olgina, Sillamäe, Jõhvi, Sonda, Sompa, Oru, Erra, Ahtme, Vana-Ahtme, Kiviõli, Mäetaguse, Kasevälja ehk Iisaku. Neist annaks ju mingi laheda marsruudi kokku kombineerida ilma suuri investeeringuid tegemata. Saunad koos seltskondadega on ju igal nädalavahetusel olemas. Ja näiteks Sonda, Sillamäe ning Ahtme saunad on viimastel aastatel ka korraliku remondi saanud.

Meie kuulsaima saunanaise Eda Veeroja Mooska suitsusaun on valitud maailma 37 parima sauna hulka. Välismaalaste reisid ta sauna on tavalised. Kui aga Edalt veel saunalisa soovitakse, saadab ta huvilised Võru avalikku sauna kogukondlikku saunaimet kogema. Võru sauna kiitis hiljuti hoolega ka riigikogulane Igor Taro. Tema kolleegidelt pole ma sarnast saunakiitust kuulnud, aga võiks ju.

Nüüd julgustangi ma meie vallavanemaid ja linnapäid oma avalikke saunu kõrgemalt hindama ja teistelegi tutvustama. Eks ole ju iga omavalitsuse kohustus seista hea oma kodanike tervise ja heaolu eest. Siin on sauna roll asendamatu.

Saun on avalik tervisekeskus ja see ei peagi rahalist kasumit tooma. Kasu seisneb ihult ja hingelt tervetes kodanikes. Pealegi on saunateenus väga odav terviseteenus, makstes soovijale vaid pileti ja viha hinna. Järelikult kättesaadav igaühele. Kui saunaharrastust võrrelda mõne teise harrastuse varustusega, on hinnavahe kümnetes kordades.

Ja veel, vallavanem ja linnapea, mine avalikult oma avalikku sauna. Kuuled ning koged seda, mida vallarahvas tegelikult vallast arvab. Ja küll jätkub kena sauna väisavale suurele ülemusele.

