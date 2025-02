EL plaanib eelarvereegleid kaitsekulutuste tõstmiseks lõdvendada

"Ma teen ettepaneku käivitada kaitseinvesteeringute jaoks vabastusklausel. See lubab liikmesriikidel suurendada märkimisväärselt oma kaitsekulutusi," ütles von der Leyen Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kõnes.

We need a surge in defence spending.



Europe must bring more to the table.



I will propose to activate the escape clause for defence investments.



It will allow Member States to substantially increase their defence expenditure, in a controlled and conditional way.