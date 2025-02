Soomes algas kaubandustöötajate streik

Soome meedia andmetel saab toidupoe müüja täiskohaga töötades koos pühapäeva- ja muude lisatasudega kätte umbes 2000 eurot kuus. Peamine probleem on see, et 60 protsenti müüjatest teeb tööd osalise tööajaga. Umbes kolmandik on sellega rahul, sest teeb seda tööd õpingute kõrvalt. Paljud tahaksid aga meelsasti täiskohta, kuid seda saada lihtsalt ei õnnestu.

Teenindustöötajate ametiühing PAM nõuab sel ja järgmisel aastal kokku 10-protsendist palgatõusu. Lisaks nõutakse ka kollektiivlepingu muutmist, et osalise ajaga töötajad oleksid paremini kaitstud.

Veel nädalavahetusel peeti tööandjatega läbirääkimisi, aga kokkuleppele ei jõutud. Esmaspäevast algas kaubandusala logistika poole streik ehk kaupade kohaletoimetamine on raskendatud. Kui ka teisipäevases kõnelustevoorus kokkulepet ei sünni, hakkavad kolmapäevast streikima ka müüjad.

Kaubandustöötajate streik hõlmab ligikaudu 70 000 töötajat ja peaaegu kõiki toidukauplusi. Ametiühingud soovitavad inimestel nädala algul vajalikud toiduained ära osta ja alates kolmapäevast poodi mitte minna.

Soome kaupmeeste liidu esindaja Anna Lavikkala kinnitusel on poed streigiks hästi valmistunud ja ostjatel pole põhjust muretseda

"Oluline sõnum on see, et toit otsa ei saa ja midagi kokku osta ei ole mõtet," ütles Lavikkala Soome rahvusringhäälingule Yle.

"Varusin puu- ja juurvilja ja leiba, et mõned päevad hakkama saaks," ütles Kimmo.

"Veidi varusin, panen leiba sügavkülma," rääkis Pirjo.

"Ei mõjuta, tegin ostud nagu tavaliselt," lisas Timo.

Ka jaeketid kinnitasid ajalehele Helsingin Sanomat, et esmaspäeval alanud streik tarbijate igapäevast elu oluliselt ei mõjuta. Suured ketid on vajaminevad ettevalmistused juba teinud. Näiteks Lidli kommunikatsioonijuht ütles, et varud on juba kauplustesse tarnitud, et tagada toodete kättesaadavus.

Ametiühingute hinnangul on palgatõusu nõudmine põhjendatud, kuna poodide kasumid on korralikud ja majandus näitab elavnemise märke, aga töötajate olukord on hullem kui kunagi varem. Paarisajaeurone palgatõus aitaks ostujõudu taastada.

Tööandjate sõnul nõuavad ametiühingud aga liiga suurt palgatõusu ja teised nõudmised suurendavad tööandjate kulusid veelgi.

Anna Lavikkala tõdes, et eriti keerulises olukorras on erikauplused ja tehnikapoed ning hoiatas, et ees võib oodata pankrotilaine, mis tähendab müüjatele hoopis tööta jäämist. Ta tuletas meelde aianduspoodi Plantagen, mis sügisel tegevuse lõpetas, lisaks läks jaanuaris pankrotti värvide ja siseviimistlusmaterjalide kauplus RTV, kus veel aasta tagasi töötas üle 800 inimese.

Lisaks kaubandussektorile jätkub esmaspäeval ka Soome tehnoloogiasektori streik.