Kagu-Eestis saab talverõõme nautida jäärajal kelgutades ja autoga sõites

Otepää lähistele Pühajärvele rajatakse ligi kolme kilomeetri pikkune jäärada, mida mööda saab tõukekelguga sõita ning samuti lahtilükatud raja kõrval suusatada. Praegu pikemat rada teha ei saa, sest järve keskel ei ole jää veel piisavalt tugev.

"Traditsioonilisel jääraja trassile me ei saanud rada rajada, sest tuvastasime siin koguni nelja ja kuue sentimeetri paksusega kohti. Otsisime seda rada ja kolisime väga kalda ligi," selgitas matkakorraldaja ja jäärajarajaja Imre Arro.

Niipea kui rajad olid sisse sõidetud, tulid ka esimesed kelgutajad ja uisustajad, teiste hulgas tuli Põlvast vanaisa Rünno koos Soomest külla sõitnud lapselapsega.



"Ma sõidan vahel üksi ja kui mu jalad hakkavad väsima, siis vanaisa sõidab," ütles tõukekelgutaja Marbel.

Aga Tartumaal Melliste lähedal rajasid juba kolmandat aastat kohalikud mehed talvise ja jäise autosõidu harjutamiseks lumeraja.

"Raja pinnast tahame hoida ikka jäist. Kõigil on kallid rehvid all, siis ei taheta väga mulla peal sõita. Siis me oleme püüdnud ikka hoida ideaalset rada, et anda rahvale maksimaalne tulemus raja pealt, et nad saaksid hästi nautida. Raja pikkus on 1,54 kilomeetrit, peaks täitsa okei olema. Päevas sõidavad nad kolm kuni neli tundi jutti, siis on nahk ikka täitsa märg," rääkis Poka lumeraja eestvõtja Karl Kurvits.