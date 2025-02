Rheinmetalli juht: Euroopa on kõnelustest kõrvalejäämises ise süüdi

Saksamaa relvafirma Rheinmetall juht Armin Papperger ütles, et aastakümneid kestnud ebapiisava kaitserahastuse tõttu on Euroopa ise süüdi selles, et piirkond jäi USA presidendi Donald Trumpi algatatud Ukraina sõja lõpetamise arutamise protsessist välja.

"Kui sa ei investeeri, kui sa ei ole tugev, koheldakse sind nagu last. Viimased 30 aastat on eurooplased väga mugavalt öelnud, et olgu, kulutame protsendi kaitsele, see on hea," rääkis Papperger.

Pappergeri sõnul oli sellise lähenemise tagajärjeks see, et Euroopa riigid jäeti sisuliselt "laste laua taha", samal ajal kui USA ja Venemaa peavad läbirääkimisi Ukraina tuleviku üle.

"Kuni vanemad lõunatavad, peavad lapsed istuma teise laua taha," märkis Papperger

Ametlik statistika näitab, et aastatel 2021–2024 kasvasid EL-i kaitsekulutused kokku rohkem kui 30 protsenti, ulatudes umbes 326 miljardi euroni ehk umbes 1,9 protsendini bloki SKT-st. Samal ajal avaldab Trump NATO liitlastele survet tõsta kaitsekulutusi viie protsendini SKT-st.

Pappergeri avaldus tuleneb Euroopa riigijuhtide murest Trumpi otsuse pärast alustada "viivitamatult" läbirääkimisi Vladimir Putiniga Ukraina sõja lõpetamiseks, kaasamata Kiievit või Euroopa pealinnu.

Keset ebakindlust Euroopa tulevase julgeolekuarhitektuuri üle, ütles Rheinmetalli tegevjuht, et nõudlus relvade järele jääb piirkonnas kõrgeks isegi siis, kui Ukraina ja Venemaa sõlmivad relvarahu.

"Eurooplastel ja ukrainlastel ei ole ladudes midagi," rõhutas Papperger, viidates laskemoona ja sõjatehnika kriitiliselt madalatele laovarudele.

Pärast seda, kui Trump teatas oma rahukõneluste plaanist, alguses Rheinmetalli aktsiad langesid, kuid tõusid hiljem koos teiste Euroopa kaitseettevõtetega. Investorid eeldavad, et Euroopa valitsused peavad USA toetuse vähenemise ohu tõttu sõjalisi kulutusi oluliselt suurendama.

Papperger väljendas kahtlust, et Trumpi algatus viib tegelikult vastasseisu vaibumiseni.

"Isegi kui sõda Ukrainas peatub – kui me arvame, et meil on väga rahulik tulevik, siis ma arvan, et see on ekslik arvamus," ütles Papperger.

Euroopa suurim majandus Saksamaa kulutas mullu kaitsele umbes kaks protsenti oma SKT-st.

Saksamaa tuleviku osas ennustab Papperger, et võib-olla pärast valimisi leevendab uus valitsus kaitsekulutuste suurendamiseks karme eelarvepiiranguid.

"Ma isiklikult usun, et see juhtub ja see juhtub kohe," ütles Papperger.

Rheinmetall, maailma pingete peamisi kasusaajaid, ennustab tulu kiiret kasvu. Papperger ütles ajalehele Financial Times, et ootab järgmise viie aasta jooksul 30–40 miljardi euro suurust aastakäivet, mis on märkimisväärne kasv võrreldes 5,7 miljardi euroga 2021. aastal, enne sõja puhkemist.