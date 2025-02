Peaministri büroo juht Gerrit Mäesalu lahkub ametist

Mäesalu kirjutas, et peale nelja aastat ja 21 päeva peaministri büroo juhina tuleb tõdeda, et igal heal asjal on oma loomulik lõpp.

"Olen juba mõnda aega soovinud muutust oma tööelus ning panna ennast proovile uues valdkonnas ja rollis. Seega lahkun veebruari lõpus peaministri büroo juhi ametist," ütles Mäesalu.

Mäesalu lisas, et viimase nelja aasta sisse on jäänud lugemata hulk kriise, ajaloolisi sündmusi ja ettenägematuid pöördeid ning et tal on olnud au teha koostööd nelja erineva valitsusega ja aidata kokku panna neli erinevat koalitsioonilepet.

"Eesti on pingeid ja ootamatusi täis maailmas hästi hakkama saanud. Tänan Kaja Kallast ja Kristen Michalit selle usalduse eest," kirjutas Mäesalu.

ERR-ile teadaolevalt saab peaministri büroo uueks juhiks Risto Kaljurand, kes praegu töötab peaminister Kristen Michali nõunikuna, nõustades peaministrit kohalike omavalitsuste ja ettevõtluse valdkonnas.