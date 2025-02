Trump ei soovi USA vägede täielikku väljaviimist Euroopast

Trump märkis, et keegi ei ole temalt seda palunud ja ta ei tahaks sellist sammu teha. Samas toetas ta Euroopa rahuvalvajate saatmist Ukrainasse.

"Kui nad tahavad seda teha, on see suurepärane, olen täielikult selle poolt," ütles ta, lisades, et Ühendriigid ei peaks sellesse panustama, sest on Ukrainast nii kaugel.

"Ma tean, et Prantsusmaa mainis seda, Suurbritannia ja teised riigid. Me ei hakka sinna oma sõdureid paigutama, kuid nende omad las olla seal," ütles Trump.

USA pidas teisipäeval Venemaaga läbirääkimisi sõja lõpetamise üle ning ka Trump rääkis viimasel pressikonverentsil pikalt ja laialt sõja lõpetamisest.