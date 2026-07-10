Trump: USA jätkab Iraaniga kõnelusi, kuid relvarahu juurde ei naasta

USA jätkab Iraaniga läbirääkimisi, kuid relvarahu juurde tagasi ei pöördu, ütles USA president Donald Trump oma sotsiaalmeedias.

"Iraan on palunud meil läbirääkimisi jätkata. Oleme sellega nõustunud, kuid Ühendriigid on andnud väga selgelt teada, et relvarahu on läbi," lausus Trump.

USA ja Iraan jätkasid neljapäeval vastastikuseid rünnakuid juba teist päeva järjest pärast seda, kui Trump teatas üleeile relvarahu lõppemisest. Ka Iisrael teatas, et tema relvajõud on kõrgendatud lahinguvalmiduses ja vajadusel valmis alustama taas rünnakuid Iraani vastu.

Iraani pealäbirääkija: sõda USA-ga ei lõppe alistumisega

Iraani pealäbirääkija ja parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf ütles reedel, et konflikt USA-ga ei lõpe Teherani alistumisega.

"Sõja lõpetamine on maailma riikide prioriteet, kuid kõik peavad teadma, et see vastasseis ei lõpe kunagi Iraani alistumisega," tsiteeris uudisteagentuur ISNA Ghalibafi sõnu.

"Iga kord, kui ameeriklased kokkulepet reedavad, oleme täielikult valmis end kaitsma; seisame kindlalt nende vastu ja tagame Iraani rahva õigused," lisas ta kohtumisel oma Indoneesia kolleegiga.

USA ja Iraani vahel on sel nädalal mitmel korral olnud kokkupõrkeid. USA süüdistab Teherani kaubalaevade sihikule võtmises ja on andnud vastulööke, samas kui Iraan on rünnanud USA objekte Lähis-Ida riikides droonide ja rakettidega.

Washington ja Teheran allkirjastasid veidi üle kolme nädala tagasi lepingu, mille eesmärk oli muuta kuudepikkune relvarahu püsivaks rahuks, kuid neljapäeval teist päeva järjest toimunud tulevahetus ähvardas taas vallandada täiemahulise regionaalse sõja.

Kohaliku meedia teatel saabus kahe riigi vaheliste pingete viimase kasvu järel reedel Iraani läbirääkimistele delegatsioon vahendajariigist Katarist.

Taaspuhkenud pingete tõttu hakkas nafta hind tõusma ning Trumpi teadaande, et relvarahu on läbi, järel kiirenes hinnatõus veelgi. Rahvusvahelise võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli kolmapäeva lõuna paiku 78,77 dollarit barreli kohta.

Trumpi sõnul rikkus Iraan relvarahu iga päev ning lõpuks alustasid Ühendriigid rünnakuid vastusena Iraani löökidele kaubalaevade vastu Hormuzi väinas.

Iraan ründas omakorda rakettide ja droonidega USA baase Kuveidis ja Bahreinis.