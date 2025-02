Tallinn soovib saada arengukavaga ülevaadet linnavaradest

Tallinnal on palju varasid, alates koolidest-lasteaedadest, lõpetades sotsiaalmajade ja väljaüüritavate äripindadega, aga tervikpilti, mida linn omab, mis seisus see on ja kuhu järgmisi linnavarainvesteeringuid planeerida, ei ole. Nüüd on linnavalitsus valmis saamas linnavara arengukava, mis selle mure lahendama peaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõige olulisem ongi alustuseks ette saada pilt, milline vara linnal üldse olemas on. Sest praegu on ka selline olukord, kus linnavara on jagatud väga erinevate asutuste vahel. Need on igal pool laiali. Ja kui siis peaks mingi ruum tühjaks jääma, siis iga amet tegeleb sellega ise. Ja tegeleb sellega omamoodi," rääkis Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE).

Tallinna linnavaraameti juhataja Hardi Alliksaare sõnul on küsimus prioriteetide seadmises ja selles millistel alustel investeeringuid planeerida. "See ei tähenda ainult uute hoonete rajamist, vaid ka sisulist analüüsi nii teenuste kui hoonete paiknemise osas linnakeskkonnas. Seetõttu ka seda investeeringute ja hilisema haldamise poolt oleks põhjalikult analüüsitud. Soov on selle arengudokumendiga luua terviklikumat omanikuvaadet," ütles Alliksaar.

Kuigi arengukava on alles lõpusirgel, käib töö juba selle põhimõtete järgi. Nii on näiteks ära lõpetatud linnale kahjulikud lepingud koolide renoveerimiseks, edaspidi renoveerib linn oma koole ja lasteaedu ise. Just koolide ja lasteaedade seisukord ja paiknemine linnas on ka arengukava üks prioriteete. Kahe aastaga plaanib linn teha korda või rajada 15 õppeasutust, samuti läks renoveerimisse huvikeskus Kullo.

"Me oleme otsustanud, et läheme seda teed pidi, et me teeme parem veidi aeglasemalt, aga kindla peale ja siis me tagame ka kvaliteedi. Kulloga me tegime stardi. 2026. aasta lõpuks või 2027. aasta alguseks peab Kullo täiesti oma ilus olema valmis," ütles Tallinna abilinnapea Viljar Jaamu (RE).

Lisaks rajab linn Lasnamäele Tondiraba piirkonda 50-meetrise rajaga basseini ning plaanib Linnahalli elule äratada. See aga vajab investorit.

"Me näeme, et me anname hoonestusõiguse ja eraettevõtja arendab selle välja. Sest meil on talle ka kõrvale anda täiendavaid objekte, kus ta saab ka rohkem kasu teenida. Linnahallist peab saama Tallinna üks kõige ilusamaid hooneid. Ta peab täitma linna olulisi funktsioone. Me oleme mõelnud, et seal võiks olla nii konverentsikeskus kui messikeskus," rääkis Jaamu.

Kuigi vanalinn saab oma arengukava, käib ka seal asuva linnavara käsutamine uue arengukava põhimõtete järgi.

"Näiteks vanalinnas meil on soov Pikal tänaval luua kultuuritänav. Eesmärk on see, et tuua rohkem kohalikele mõeldud teenuseid, tegevusi vanalinna ja neid, mis siin kohapeal on, kindlasti hoida. Mis tähendab võib-olla merevaigupoodide ja kebabiputkade vähenemist," lisas Madle Lippus.

Käsil on ka audit Savisaare ajal 99 aastaks võileivahinnaga rendile antud linnavara üürilepingute lõpetamiseks. Iga leping vaadatakse üksipulgi üle.

Linnavolikogu ette peaks linnavara arengukava jõudma juunikuus.