Kaitseväelased kontrollisid paraadil osaleva tehnika valmisolekut

24. veebruaril Tallinnas toimuval paraadil on üle 1000 osaleja ja ligi 50 ühikut tehnikat. Kolmapäeval pandi Tapal paika paraadile minemise ja sealt tulemise logistika, vaadati masinate korrasolekut ja õpiti hoidma pikivahet.

"Tegelikult see, mida televaataja ja Eesti inimene näeb paraadil platsi peal, on meie jaoks sellest üritusest kõige lühem osa. Paar minutit au ja kuulsust ning Eesti rahvale enda näitamist. Sellele tegelikult eelneb väga suur töö alates harjutamisest. Kõige suurem töö on logistikutel, kes peavad kõik need tankid, soomukid ja masinad Tallinna saama. Ja õhtul, kui kõik on läbi ning kõik istuvad ja söövad kiluleiba, peame meie veel tagasi jõudma," selgitas 1. jalaväebrigaadi staabiveebel Renzo Rajaste.

"Meie läheme paraadile Mistraliga. Me oleme õhutõrjepataljon ja meie oleme raketi peal. Õhukaitse. See on hea ja tugev masin," ütles reamees Kaupo Uudre.