Kuperjanovi jalaväepataljon alustas Türgist ostetud soomukitel väljaõpet

Türgi ettevõtte tehasest saabunud kuuerattalisde Arma soomukid tulevad valdavalt 2. jalaväebrigaadi käsutusse.

Kui varem sõitsid ajateenijad väljaõppel veoautodes, siis soomukite saabumine brigaadi tähendab uut taset väljaõppes ning ennekõike seda, et kaitseväelased on lahingutegevuses paremini kaitstud.

"Me jõuame lahingusse turvaliselt, mehed, jõuavad lahingusse. See on põhiteema nende soomukite soetamisel. Ta on ehitatud selle jaoks, et kui ta miini peal sõidab, siis meeskond jääb terveks. Samamoodi, kui satume suurtükitule alla, siis see peab killud kinni ja meeskond jääb terveks. See on põhiline asi, et meeskond jääks terveks," selgitas kompaniiülem kapten Mikk Haabma.

Parema kaitstuse huvides ei ole Armal esi- ega küljeaknaid. Soomukijuht läheb masinasse läbi luugi ning masina juhtimine käib koostöös sihturiga.

"Mina aitan juhtida ehk kui ta ei näe mingeid asju – puid või midagi –, siis aitan tal liikuda, paremini parkida ja nii edasi ja annan infot edasi, kas kõik on korras," kirjeldas reamees Steven Vasna, kelle sõnul on väljaõpe siiani väga hästi läinud.

Peale juhi ja sihturi mahub Armasse veel kaheksa meeskonnaliiget.

Võrreldes veoautoga on Armas soe, aga ruumiga priisata pole.

"Väljakutsed ongi see, et on kitsas ja tegelikult ei mahu me sinna kõik väga hästi. Ja varustusega oleme natuke laiemad ka. Aga lihtsalt vajab harjutamist. Nüüd olemegi siin esimest korda, harjutame seda asja siin. Võrreldes veoautost jalastumisega on huvitavam, kogu tehnika seal peal ja ma arvan, et meestele ikka meeldib," rääkis 1. rühma ülem lipnik Ahti Freiberg.

Lisakas Armale tulevad Eestisse ka neljarattalised soomukid NMS, millest samuti osa läheb 2. jalaväebrigaadi, aga osa ka päästeameti kasutusse.