Kaitsevägi ja päästeamet said kätte Türgist ostetud soomukid.

Eesti kaitsevägi ja päästeamet on saanud enda kasutusse Türgist ostetud soomukid.

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) andis 2. jalaväebrigaadile üle ligi 50 Türgist hangitud uut ratassoomukit. Enamik neist on 6x6 veoskeemiga soomukid ARMA, mida kasutavad jalaväeüksused.

Kaitseväele anti üle ka 4x4 soomukid NMS, mida hakkavad kasutama lahingutoetusüksused nii 1. kui ka 2. jalaväebrigaadis.

RKIK-i õhu-, vee- ja lahingusõidukite kategooriajuht Marek Mardo selgitas, et uute 4x4 ja 6x6 soomukite hankimise puhul arvestati juba nende interjööri ja eksterjööri disainimise käigus Eesti kaitseväe vajadustega. "Sisuliselt veerevad Türgi ettevõtte tootmisliinilt maha masinad, mis on meie soovidele kohandatud ja praktiliselt kasutusvalmis. Eestis jääb paigaldada ainult sidevahendid ja muu varustus," ütles ta.

Uued soomukid pakuvad kaitseväelastele senisest paremat kaitset nii käsitulirelvade tule kui ka miini- ja mürsukildude eest. Samuti paraneb üksuste manöövervõime, sest soomukite maastikuläbivus on tunduvalt parem kui seni 2. jalaväebrigaadis jalaväeüksuste transpordivahenditena kasutatud veoautodel. Soomukid on relvastatud 12,7mm raskekuulipildujaga.

Esimesed ratassoomukid saabusid Eestisse 2024. aasta lõpus, nüüdseks on 2. jalaväebrigaadi ajateenijad juba nendega väljaõpet alustanud ning kasutavad soomukeid ka mais toimuval suurõppusel Siil.

Kõik tellitud soomukid peaksid jõudma Eestisse selle aasta lõpuks.

Lisaks kaitseväele lisanduvad neli uut Türgis toodetud 4x4 veoskeemiga ratassoomukit ka siseministeeriumi haldusalasse. Need hakkavad kuuluma päästeameti demineerijatele, kuid on vajadusel kasutamiseks ka politsei- ja piirivalveametile ja kaitsepolitseiametile.

Ratassoomukite lepingud on sõlmitud 10 aastaks ning see võimaldab vajadusel osta soomukeid ja nende varuosi täiendavalt juurde. Samuti on võimalik lepingutega tellida teenuseid nende sõidukite hoolduseks, remondiks ja arendustöödeks.