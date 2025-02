Saksamaa üldvalimised võitsid konservatiivid

Teise koha sai paremäärmuslik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) 20,8 protsendiga, mis tähendab 2021. aastal saavutatud tulemuse kahekordistamist, teatasid ringhäälingud ARD ja ZDF.

Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) liidrist Merzist saab ilmselt Saksamaa järgmine kantsler. Enamuse saavutamiseks parlamendis tuleb tal aga ühendada jõud ühe või mitme parteiga, ilmselt võimult lahkuva kantsler Olaf Scholzi sotsiaaldemokraatidega (SPD).

Sotsiaaldemokraadid saavad ilmselt sõjajärgse aja halvima tulemuse, neile kuulub 16,4 protsenti häältest.

Rohelised, kellest samuti võib saada CDU/CSU koalitsioonipartner, said 11,6 protsenti häältest.

Vasakpoolne Die Linke ületas samuti parlamenti pääsemiseks vajaliku viieprotsendise künnise, kogudes 8,8 protsenti häältest.

Vabad Demokraadid (FDP), kes alles hiljuti kuulusid valitsusse, said 4,3 protsenti häältest. Umbes sama tulemus oli ka vasakäärmuslikul parteil Sahra Wagenknechti Liidul (BSW), mis sai 4,97 toetusprotsenti.

Saksamaa valimistel oli jagamisel 630 kohta, mis jagunevad viie protsendi häälekünnise ületanud erakondade vahel.

Immigratsioonivastane AfD suurendas enim toetust ja kahekordistas 2021. aasta föderaalvalimistel saadud häälte arvu. Tüüringi liidumaal kogus erakond koguni 38,6 protsenti kõigist häältest.

Valimisaktiivsus oli 83,1 protsenti ehk kasvas jõudsalt võrreldes eelmiste föderaalvalimistega, mil see oli 76,4 protsenti.

NATO juht ootab koostööd Saksamaa uue juhiga

NATO juht Mark Rutte õnnitles pühapäeval Saksamaa valimiste võitjat Friedrich Merzi ja ütles, et ootab temaga koostööd.

"Ootan koostööd sel meie ühise julgeoleku jaoks otsustaval hetkel," sõnas Rutte.

"On ülioluline, et Euroopa suurendaks kaitsekulutusi ja teie juhtroll on võtmetähtsusega," lisas NATO peasekretär.

USA president Donald Trump nimetas pühapäeval Saksamaa konservatiivide liidu võitu suureks päevaks Saksamaa ja USA jaoks.

"Sarnaselt Ühendriikidega väsisid ka Saksamaa inimesed terve mõistuse puudumisest, eriti energeetika ja immigratsiooni vallas, mis on nii palju aastaid valitsenud," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social avaldatud postituses.

Saksa konservatiivide liider Merz kutsus pühapäeval pärast CDU/CSU võitu üldvalimistel võimalikult kiiresti uut valitsust moodustama.

"Maailm ei oota meid ning ei oota pikki koalitsioonikõnelusi ja läbirääkimisi," ütles kristlike demokraatide liider Merz, kellest saab Saksamaa järgmine kantsler.

Merz märkis samas ühtlasi, et Euroopa peab arendama oma kaitsevõimet seoses USA ja Euroopa vahel kasvavate pingetega Ukraina ja NATO rahastamise pärast.

"Minu jaoks on absoluutseks prioriteediks Euroopa võimalikult kiire tugevdamine, et samm-sammult saaksime kaitseküsimustes tõesti iseseisvuse Ühendriikidest," ütles Merz.

"Pärast Donald Trumpi avaldusi eelmisel nädalal on selge, et ameeriklased... on Euroopa saatuse suhtes suures osas ükskõiksed," sõnas Merz.

Zelenski õnnitles Merzi valimisvõidu puhul

Ukraina president Volodõmõr Zelenski õnnitles pühapäeval Saksamaa konservatiivide liidrit Friedrich Merzi tema partei võidu puhul valimistel.

Ukraina president lisas, et ootab huviga koostööd Saksamaaga Euroopa tugevdamiseks.

"Euroopa peab suutma end kaitsta, oma tööstusi arendama ja vajalikke tulemusi saavutama," ütles Zelenski sotsiaalmeedias mõni tund pärast seda, kui Merz toonitas, et Euroopa peab oma kaitsevõimet suurendama.

Lindner astus FDP juhi kohalt tagasi

Saksa liberaalse Vabade Demokraatide (FDP) erakonna juht Christian Lindner teatas pühapäeval tagasiastumisest, FDP-l ei õnnestunud üldvalimistel ületada parlamenti pääsemise viieprotsendist valimiskünnist.

46-aastane Lindner oli Olaf Scholzi valitsuse rahandusminister, kelle sotsiaaldemokraadist kantsler novembris erimeelsuste tõttu tagandas. FDP lahkumisele valitsusest järgnesid ennetähtaegsed valimised, mille esialgsete tulemuste kohaselt võitsid konservatiivid.

FDP toetus oli esialgsetel andmetel 4,4 protsenti ehk poole madalal kui 2021. aasta valimistel.