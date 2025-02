ERR Saksamaal: CDU ei võitnud loodetud edumaaga

CDU esimees Friedrich Merz ütles oma kõnes, et maailm ei oota ja Saksamaa peab kiiresti valitsuse kokku saama.

Suur osa Merzi esmaspäevasest pressikonverentsist kulus aga Euroopa ja USA suhete lahkamisele ja sellele, mida Euroopa selles uues olukorras tegema peab.

Juba pühapäeva õhtul ütles tulevane liidukantsler, et Euroopa peab saavutama iseseisvuse USA-st.

"Nagu alati, tuleb valmis olla halvimaks stsenaariumiks. Ja kui oma tahtmise saavad need, kelle moto pole lihtsalt "Ameerika kõigepealt", vaid peaaegu et "üksnes Ameerika", siis läheb raskeks," rääkis Merz.

Kas aga Saksamaa suudab päästa Euroopa ja Ukraina?

"Ma ei ole kindel, et Saksamaa suudab päästa Euroopa ja Ukraina üksi, aga kõik Euroopas sõltub Saksamaa võimest Euroopat ühendada ja panna Euroopa ühiselt tegutsema," arvas Süddeutsche Zeitungi parlamendikorrespondent Daniel Brössler.

Kristlikud demokraadid alustavad koalitsioonikõnelusi sotsiaaldemokraatidega (SPD), kellega kahe peale tuleb parlamendienamus kokku. Sotsiaaldemokraatide jaoks oli aga tegemist ajaloolise lüüasaamisega ja liidukantsler Olaf Scholz uue valitsuse moodustamisel ei osale.

"Seekord oli valimistulemus halb ja ma kannan selle eest samuti vastutust," ütles Scholz.

Valimiste suurimaks võitjaks võib pidada paremradikaalset AfD-d, kes võrreldes eelmiste valimistega häältesaaki kahekordistas – neile andis hääle iga viies sakslane.

"Me kaotame tsentrit siin riigis. See on veel olemas, aga me kaotame seda, vaadake tulemusi Ida-Saksamaal," ütles Brössler.

AfD ja vasakpoolsete valimisedu tähendab aga ka seda, et parlamendis on raske saada kokku kahekolmandikulist toetust niinimetatud võlapiduri mahavõtmiseks, et hakata tõstma kaitsekulusid.