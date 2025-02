Merz soovib moodustada võimukoalitsiooni sotsiaaldemokraatidega

Saksamaa konservatiivide liider Friedrich Merz, kelle Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) blokk võitis pühapäeval üldvalimised, teatas esmaspäeval kavatsusest moodustada võimukoalitsioon ametist lahkuva kantsleri Olaf Scholzi sotsiaaldemokraatidega (SPD).

"Koos sotsiaaldemokraatidega oleme võimelised moodustama valitsuse ja see on täpselt see, mida me tahame," ütles Merz Berliinis pressikonverentsil.

Merz sõnas ka, et paremäärmuslikuks peetava Alternatiiv Saksamaale (AfD) 20-protsendiline toetus oli viimane hoiatus riigi peavooluparteidele.

"See on tõesti viimane hoiatus Saksamaa demokraatliku keskme erakondadele ühiste lahenduste leidmiseks," ütles ta.

Rääkides suhetest USA-ga, ütles Merz, et taotleb häid suhteid president Donald Trumpi USA-ga, kuid on valmis ka halvimaks stsenaariumiks.

Merz avaldas pressikonverentsil lootust, et Saksamaa ja USA suudavad säilitada Atlandi-ülese suhte. Samas tõdes ta, et kõik USA-lt saadavad signaalid näitavad huvi vähenemist Euroopa vastu.

Merz ütles ka, et vaatamata Rahvusvahelise Kohtu (ICC) määrusele Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vahistamiseks, võib viimane Saksamaad külastada.

"Juhul, kui ta plaanib külastada Saksamaad, olen ma endale lubanud, et me leiame viisi tagamaks, et ta saab külastada Saksamaad ja uuesti lahkuda ilma vahistamiseta," kõneles Merz pressikonverentsil.