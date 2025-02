Vabariigi aastapäeva paraad tõi kokku suure hulga pealtvaatajaid

Kevadine ilm soosis paraadil osalejaid ja pealtvaatajaid. Pealtvaatajaid oli tänavusel vabariigi aastapäeval Vabaduse väljakul erakordselt palju. Võib-olla tingis selle ka maailmas valitsev olukord.

Poolatarid Natalia ja Maja olid Tallinna tulnud Helsingist. Nende jaoks oli paraad üllatus.

"Ettepanekud seoses rahulepinguga Ukrainas tunduvad absurdsed. Raske uskuda, et see on päriselt," ütles Maja.

"Ausalt öeldes on hirmutav jälle näha, et tänapäeval tehakse selliseid

ettepanekuid ja normaalsetena toimuvad asjad, mis seda üldse ei ole," rääkis Natalia.

Esimest kroda osalesid paraadil kodutütred. Riviharjutused toimusid nädal aega tagasi. Liisbet oli paraadil liputoimkonnas. Ukrainas käiva sõja ja USA presidendi Donald Trumpi väljaütlemisi arutab tema eelkõige kodus.

"Ta on lubanud küll, et sõda saab tänu temale kiiremini läbi. Aga ma ei tea. Ma arvan, et see nii lihtsalt ei käi," arvas Liisbet Lehtme.

Ämarist lendasid üle Vabaduse väljaku kaks Prantsusmaa hävituslennukit Rafale. Strateegiline pommitaja B-52 koos saatehävitajatega F-35 oli üllatus liitlastelt.