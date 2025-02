Paide talisuplejad pidasid pingviinide paraadi

Talisuplejate paraad algas Eesti Vabariigi hümni laulmisega punasel vaibal. Siis kuulati talisuplejate eestvedaja Jüri Hiiemäe pidupäevakõnet ja oligi aeg vette minna.

Kuna pärast suplust sai minna kümblustünni või sauna, keegi külmetama ei pidanud.

"Külma küll kartma ei pea. Ja vesi on alati plussis, olgu väljas või miinustes. Täna on muidugi väga hea – vesi on kaks ja pool kraadi, õhk oli kaheksa kraadi. Nii et super ilm, jää sulab juba. Aga kartma ei pea tõesti. Ja kui on inimesed ümberringi, siis ju kõik valvame üksteist ja pole probleemi," rääkis Hiiemäe.

"Tunne on väga hea. /.../ Mina olen juba poolteist aastat (talisupleja). See on tervisele väga hea," ütles Margit Udam.