RIA soovitab Windows 10 uuenduste lõppemise järel arvuti välja vahetada

Windows 10 on praegu üks levinumaid arvuti operatsioonisüsteeme, kuid selle uuendused lõppevad oktoobris. See tähendab, et arvutis ei saa siis enam näiteks ID-kaardiga internetipanka logida ega digiallkirju anda. Lahendus on süsteemi uuendamine Windows 11 peale, kuid vanemate seadmetega seda teha ei saa.

Kuna uuenduste lõppemisega on arvuti vastuvõtlikum viirustele ja pahavarale, soovitab riigi infosüsteemi amet selle kasutamise lõpetada ja osta uue seadme.

"Seda, kas on võimalik Windows 11 peale üle minna, saab igaüks ise kontrollida ja oma seadmest üle vaadata. Kui on võimalik, siis seade seda ka ütleb. Kui Windows 11 peale üle ei saa minna, siis tuleb tõesti uus seade soetada," ütles RIA ennetusjuht Kaisa Vooremäe.

Kasutatud arvutite müügiga tegeleva ettevõtte Arvutiait.ee omanik Indrek Salm ütles, et peamiselt just eakamate inimeste seas on saabuv muudatus juba omajagu segadust tekitanud.

"See aasta on juba väga aktiivne olnud. Eelmisel nädalal tulid kaheksa inimest ja kurtsid, et näed, oktoobris lõpeb. Tegelikult võib edasi kasutada. Lihtsalt ei pääse lõpuks sisse pankadesse ja ID-kaardi tarkvara kaotab oma toe. Aga tegelikult seda arvutit võib täitsa edasi kasutada internetis käimiseks ja uudiste lugemiseks, videote mängimiseks ja nii edasi," selgitas Salm.

Elektroonikapoe Klick juhatuse liikme Kaire Koigi sõnul on Klickiski arvutite müüginumbrid eelmise aasta algusega võrreldes tõusnud kuni 10 protsenti.

"Me võime oletada, et Windowsi uuenduste tõttu ehk Windows 10 uuenduste patchi'ide lõpetamise tõttu võib see mõjutada tarbijat ehk tarbija mõtleb täna oma turvalisuse peale, mida see temale tähendab," ütles Koik.

Salm arvab, et suurt arvutivahetuse hullust siiski ei tule. Tema kogemus näitab, et kliendid kasutavad veel ka eelmist ja üle-eelmistki tarkvara.

"Kõige vanem arvuti, mida ma olen ümber pidanud tegema, kliendi andmeid ümber tõstma, on tegelikult aastast 2004. Organisatsioonid peaksid tegelikult juba mõtlema selle peale, kas nende seadmed ühilduvad Windows 11-ga. Kui ei ühildu, kas nad võtavad siis kasutusele mõne alternatiivse süsteemi. Ja tegelikult tuleks mõelda ka sellele, et töötajate jaoks see üleminek ei toimu üleöö, neil on vaja harjumisaega, neil on võib-olla vaja koolitust," rääkis Salm.