Meedia: BP võtab rohepöördelt hoogu maha ja suurendab naftatootmist

BP konkurendid Shell ja Equinor on juba teatanud, et kärbivad oma taastuvenergia eesmärke ja hakkavad pumpama rohkem toornaftat. BP on seetõttu investorite kasvava surve all, kuna firma kasum jääb konkurentidele alla.

Hiljuti naasis Valgesse Majja ka Donald Trump, kes julgustab investeerima fossiilkütuste tootmisega seotud projektidesse. Trumpi otsusega lahkus USA ka Pariisi kliimaleppest.

Mõned aktsionärid ja keskkonnarühmad väljendasid BP tulevaste plaanide pärast muret. Nad hoiatasid, et kliimamuutustega seotud probleemid pole kuhugi kadunud.

BP seadis veel viis aastat tagasi ambitsioonikad eesmärgid ja lubas 2030. aastaks kärpida fossiilkütuste tootmist 40 protsendi võrra. Firma lubas, et suurendab samal ajal investeeringuid taastuvenergiasse.

Juba 2023. aastal teatas aga BP, et vähendab sel kümnendil oma nafta- ja gaasitootmist aeglasemalt kui varem oli plaanis. Nüüd kavatseb firma sellest plaanist täielikult loobuda ja vähendab investeeringuid taastuvenergiasse ligi poole võrra.