Väikesaared mõlgutavad turismimaksu mõtteid

Kihnu vallavanem Egon Vohu käis turismimaksu idee lauale veebruaris toimunud volikogu koosolekul ning konkreetsed seisukohad kavatseb ta vormistada volikogu 13. märtsi koosolekuks, kirjutab Maaleht.

"Esitan volikogule kavandi, et saada luba pöörduda turismimaksu osas põllumajandus- ja regionaalministeeriumi poole, kes siis läbi valitsuse viib selle riigikokku arutlusele. Loodetavasti saame võimaluse kehtestada turismimaks järgmisel aastal," ütles Vohu.

Vohu pakub, et kogutav turismimaks jääb kahe euro ringi ning kui turist soovib Kihnut külastada sõidukiga, võiks maks olla kõrgem. Vohu sõnul tahab vald soodustada seda, et inimesed tuleksid Kihnu saarele jala, sest saar on piisavalt väike ning sinna ei pea auto või suure bussiga tulema.

Maksust pääseksid need, kes on oma elukohaks registreerinud Kihnu valla.

Igal aastal külastab Kihnut 20 000 turisti, seega tooks turismimaks valla eelarvesse juurde ca 40 000 eurot.

Lisaks mõlgutatakse turismimaksu mõtteid ka Vormsil ja Ruhnul ning väikesaared teevad maksu teemal koostööd. Reaalseid samme kumbki väikesaar maksuküsimuses siiski veel astunud pole.