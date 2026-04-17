X!

Soome plaanib turismimaksu kehtestamist

Reisijad Helsingi sadamas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Soome rahandusministeerium alustab ettevalmistusi turismimaksu kehtestamiseks.

Rahandusministeerium on uurinud turismimaksu kehtestamise võimalusi, konsulteerinud sidusrühmadega ja selle põhjal otsustas valitsus alustada turismimaksu käsitleva õigusakti ettevalmistamist, teatas väljaanne Helsingin Sanomat (HS) ministeeriumi pressiteatele viidates.

Maksu kehtestamise õigus antakse omavalitsustele ning iga omavalitsus saaks ise otsustada selle määramise.

"Turismimaks annaks turistide seas eriti populaarsetele omavalitsustele vahendi turismist lisatulu teenimiseks. Eesmärk oleks võimalikult lihtne ja selge maksumudel, mille kehtestamise üle otsustaksid omavalitsused ise," ütleb rahandusminister Riikka Purra pressiteate vahendusel.

Sarnane maks on juba kasutusel mitmes Euroopa Liidu riigis, viitas rahandusministeerium.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Helsingin Sanomat

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo