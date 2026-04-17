Soome plaanib turismimaksu kehtestamist

Rahandusministeerium on uurinud turismimaksu kehtestamise võimalusi, konsulteerinud sidusrühmadega ja selle põhjal otsustas valitsus alustada turismimaksu käsitleva õigusakti ettevalmistamist, teatas väljaanne Helsingin Sanomat (HS) ministeeriumi pressiteatele viidates.

Maksu kehtestamise õigus antakse omavalitsustele ning iga omavalitsus saaks ise otsustada selle määramise.

"Turismimaks annaks turistide seas eriti populaarsetele omavalitsustele vahendi turismist lisatulu teenimiseks. Eesmärk oleks võimalikult lihtne ja selge maksumudel, mille kehtestamise üle otsustaksid omavalitsused ise," ütleb rahandusminister Riikka Purra pressiteate vahendusel.

Sarnane maks on juba kasutusel mitmes Euroopa Liidu riigis, viitas rahandusministeerium.