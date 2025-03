Vabaõhumuuseum tähistas vastlaid ja maslenitsat

Vabaõhumuuseumis sulasid pühapäeval üheks õigeusu maslenitsa ja eestlaste vastlapäeva tavad. Sel puhul jagus tegevusi igasse hoovi, sõideti hobuvankril ja tehti tiire jääkarussellil.

"Sel aastal kuidagi juhtus niimoodi toredasti, et õigeusklike vastlanädal ehk võinädal on peaaegu samal ajal kui eestlaste vastlapäev. Lihtsalt eestlastel on see püha ainult üks päev ehk sel aastal noorkuu teisipäeval, 4. märtsil, aga täna on viimane päev võinädalast," selgitas peo korraldaja Einike Sooväli.

Esmaspäevast algab aga õigeusu kalendri järgi seitsmenädalane paast. Sel põhjusel söödi pühapäeval viimast korda piimatooteid ja rasvast toitu. Aga mitte enam liha. Vabaõhumuuseumis seisti lausa pikas rivis, et juua samovarist teed ja süüa pliine.

Kuna vastlapäev jääb enamasti külma veebruarikuusse, teadsid kohaletulnud, et tuleb ka vastavalt riietuda. Kuid eelmise sajandi rõivastuses Karl August ei osanud nii sooja ilma oodata.

"Need on vanaaegsed riided ja on väga palav ka sellises kasukas," tõdes ta.

Kõigele vaatamata oli just muuseumi hoovil tõenäoliselt Tallinna viimane lumega kaetud mägi. Et pikk liug linakasvule kaasa aitab, noori enam ei huvita. Nüüd on uued teadmised. Näiteks, kes vastlapäeval liugu ei lase, see jääb terveks aastaks uniseks.

Päeva tippsündmus oli aga hirmutise põletamine. Traditsioon näeb ette, et õlenukku tulle visates vabaneb kõigest ebameeldivast.

"Laps otsustas mitte ära visata seda, viib koju. Eks siis näis, kuidas vanaema selle vastu võtab, et selle pahad mõtted koju toob. Või noh, ta ütles, et ei ole pahad mõtted. Head mõtted jäid sinna sisse," rääkis Kaur.