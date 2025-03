Soome metsatööstus kutsub kliimaseadust üle vaatama

"Soome 20235. aasta süsinikneutraalsuse eesmärk on poliitiline otsus. Eesmärk pandi paika eelmiste valitsuste ajal, tolleaegse informatsiooni ja eelduste põhjal," kirjutas lobirühm ajalehele Helsingin Sanomat saadetud kirjas.

Lobirühm kirjutab, et nüüdseks on olukord teine. Soome on seadnud eesmärgi olla aastaks 2035 kliimaneutraalne. Euroopa ise soovib saada 2050. aastaks maailma esimeseks süsinikuneutraalseks piirkonnaks.

Soome 2035. aasta eesmärk tugineb suuresti metsade süsinikuneelamisele. See tähendab, et kasvuhoonegaaside heited ja süsinikku siduv neelamine peab olema tasakaalus. 2035. aasta eesmärk lõhestab nüüd praegust võimuliitu.

Koonderakond ja Soome Rootsi Rahvapartei toetavad praegust eesmärki. Põlissoomlaste liider Riikka Purra ja Soome kristlikud demokraadid on seadnud selle eesmärgi kahtluse alla.

Kasvavate pingete taustal on Soome loodusvarade instituudi hiljutine teadaanne. Instituut teatas, et suurenenud raiemahu ja kliimamuutuste tõttu on Soome metsad muutunud heitkoguste sidujast süsinikdioksiidi emiteerijaks. See tähendab, et kliimaeesmärkide täitmiseks tuleks raiet vähendada.

Sellega pole aga rahul metsatöösturid. Soome metsaomanikke esindav Juha Marttila ütles juba varem, et süsiniku neelamine tuleks kliimaseadusest eemaldada. Nüüd liitus selle üleskutsega ka metsatööstust esindav metsatööstuse liit.

Metsatööstuse liidu juht ja endine keskkonnaminister Paula Lehtomäki ütles, et süsiniku neelamise mõõtmisel on palju ebakindlust

Suurim muudatus seisneb selles, et mõõtmisel on saadud uusi andmeid. Samas teadlased on hoiatanud juba aastaid sellise trendi eest. See on otseselt seotud sellega, et raiemaht on järk-järgult suurenenud. Venemaalt tuleb vähem puitu ja metsatööstus pööras pilgu kodumaise toorme poole.

Soome metsatööstus loodab seetõttu hoida raiemahtu võimalikult kõrgel tasemel. Lehtomäki sõnul on edasised sammud nüüd poliitikute otsustada. Hiljuti kirjutasid aga 12 endist Soome keskkonnaministrit alla petitsioonile, milles leiti, et 2035. aasta eesmärki ei tohiks puudutada. Lehtomäki nime allakirjutanute hulgas ei olnud.