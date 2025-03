Rootsi ICA müüb Balti riikides asuvad Rimid taanlastele

Taanlaste Salling Group maksab Rimi poodide eest 1,3 miljardit eurot ning omandab nii 314 kauplust. Kõnealused poed asuvad Eestis, Lätis ja Leedus. Tehinguga vahetavad omanikku ka Rimi e-kaubandusplatvorm, laod ja logistikakeskused.

Rimil on Baltikumis ligi 11 000 töötajat. Rimi kuulub alates 2007. aastast Rootsi suurimale toidukaupade jaemüügifirmale ICA Gruppen. Nüüd alustab Rimi uut ajajärku ja teeb seda Taani jaehiiglase tiiva all.

ICA Gruppen ise teatas, et keskendub edaspidi Rootsi turule. ICA teatel jätkab Rimi oma teekonda uue omanikuga, millel on ambitsioon rahvusvaheliselt kasvada.

"Sellest tehingust lõikavad kasu nii ICA Gruppen kui ka Rimi Baltic," teatas ICA Gruppeni juht Nina Jönsson.

Salling Group teatas, et Taanil ja Baltikumil on tugevad sidemed ning firmal on Rimiga ühised väärtused. Salling Group ise on Taani suurim jaemüügifirma.

Tehingu peavad veel heaks kiitma Balti riikide konkurentsiametid.