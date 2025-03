Süüria kokkupõrgetes on hukkunud enam kui tuhat inimest

See on üks suurimaid hukkunute arvu Süürias alates 2011. aastast.

Suurbritannias asuv Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas, et 745 tsiviilisikut tapeti peamiselt hukkamisstiilis. Hukkunud on ka 125 Süüria julgeolekutagajat ja 148 Assadi lojalisti. Kahe päeva jooksul kestnud lahingutes hukkunute arv on tugevalt varieerunud, mõnedel hinnangutel on lõplik hukkunute arvu veelgi suurem.

Lahingud algasid neljapäeval pärast seda, kui kukutatud Assadi režiimile lojaalsed võitlejad varitsesid julgeolekujõude rannikuäärses Latakia provintsis Jablehis.

Laiaulatuslik koordineeritud rünnak oli riigi islamivõimudele seni suurim väljakutse ning see toimus kolm kuud pärast seda, kui islamistliku mässuliste rühmituse Hayat Tahrir al-Sham juhitud opositsioonivõitlejad kukutasid Süüria presidendi Bashar al-Assadi.

Latakia on riigi tähtsaim sadamalinn ja Latakia provintsi pealinn.