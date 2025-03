USA vetostas G7 ettepaneku luua Vene varilaevastiku uurimise töörühm

Samm on kooskõlas Trumpi administratsiooni püüdlustega pehmendada oma seisukohta Venemaa suhtes nii rahvusvahelistes institutsioonides kui ka ühisavaldustes.

Trump, kes on kutsunud nii Venemaad kui ka Ukrainat sõja lõpetamiseks järeleandmisi tegema, on korranud Kremli narratiive enne ametlikke rahuläbirääkimisi.

Varilaevastikuks nimetatakse vananevaid ja suures osas kindlustamata naftatankereid, mida Venemaa kasutab nafta transportimiseks üle 60 dollari suuruse barreli hinna ülempiiri, mille Euroopa Liit, USA ja G7 riigid kehtestasid 2022. aasta detsembris osana jõupingutustest vähendada Moskva fossiilkütuste tulusid.

Viimastel kuudel on varilaevastiku laevu kahtlustatud sabotaažioperatsioonides Läänemerel, kus need on põhjustanud suuri kahjusid merealustele kaablitele.

Lisaks töörühma vetostamisele on USA püüdnud leevendada Venemaa suhtes kasutatud retoorikat, nõudes ühises G7 avalduse projektis sõna sanktsioonid eemaldamist, vahendas Bloomberg.

G7 (ka Seitsme grupp) on seitsme juhtiva tööstusriigi ühendus. G7 korraldab regulaarseid kohtumisi, kus arutatakse majanduspoliitilisi küsimusi.