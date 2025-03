Tallinna peatänava eskiis viib bussid ja trammid ühele rajale

Tallinna peatänava eskiisprojekt valmis 2016. aastal. Vahepeal on eelmised linnavõimud projekti katkestanud ja seda korduvalt uuesti analüüsinud. Praeguse linnavalitsuse koalitsioonilepingus on lubadus projekteerimisega edasi liikuda. Teatud probleemidele loodetakse vastus saada projekteerimise käigus, üks sellistest on näiteks Postimaja esine.

"Seal on Pärnu maantee lõik kõige kitsam. Leppisime kokku, et me ei pane sõidukeid trammiga samale rajale, mis ei ole ka plaan olnud, aga selle välistasime. Leppisime kokku, et projekteerimise käigus siis selgub kas ja kuidas rattureid ja jalakäijaid ühel kitsal lõigul ajutiselt kokku panna saaksime," sõnas Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Eskiisprojekt viib trammid ja bussid ühele rajale ning autodele jääks 1+1 sõidurada. Liikuvuseksperdi Marek Rannala sõnul ei muuda see autojuhtidele praegusest midagi, küll aga ühistranspordi kasutajatele.

"Kui me vaatame just siinsamas kõrval, trammirada seisab suurema osa ajast tühjana. See, et panna buss ja tramm kokku, et neil oleks ühine peatus. Kasutaja jaoks oleks see, et ei pea valima bussi või trammi vahet, vaid mis esimesena tuleb, sellega liigub," rääkis Rannala.

Ühistranspordisõlm ongi endiselt suurim väljakutse, mis ära lahendada.

"Oluline küsimus on ümberistumine eri ühistranspordiliinide vahel. Ja see on tegelikult Tallinna ühistranspordikasutajate kõige ebameeldivam kogemus siiani linnaruumis. Teekonnad on liiga pikad, nad on arusaamatud, teine kord võibolla ooteaeg ja nii edasi," rääkis TLÜ linnauuringute professor Tauri Tuvikene.

Ühistransport oleks kiirem ja mugavam, kui likvideerida Viru keskuse all asuv bussiterminal, mis ei ole enam efektiivne. Sellised suured otsused peaks aga projekti kohe sisse kirjutama, mitte muutma süsteemi näiteks viie aasta pärast.

"Mitmed liinid on ju ühendatud. Sellega tõuseb liini kiirus oluliselt, kui sa saad sõita otse kesklinnast läbi, mitte et sa pead kuskil Hobujaamas maha tulema, siis ronima sinna maa alla ja istuma mingi teise liini peale. Sellega oled automaatselt kaotanud 5-10 minutit oma sõiduajast," rääkis Rannala.

Peatänava projekti avalik väljapanek ja arutelu on plaanis enne jaanipäeva.