Kõlvart kritiseeris Tallinna peatänava projekti taaskäivitamist

Tallinna linnavalitsus tahab luua moodsa, inimsõbraliku ja rohelise esindustänava Narva ja Pärnu maanteele Jõe-Pronksi tänava ristist kuni Vabaduse väljakuni. Aluseks võetakse 2016-ndal aastal korraldatud ideekonkursi võidutöö "Kevad linnas", mille autorid olid arhitektid Toomas Paaver (Linnalahendused OÜ), Indrek Kustavus (Extech Design OÜ), Indrek Peil, Siiri Vallner, Kristel Niisuke, Valdis Linde, Riin-Kärt Ranne (Kavakava OÜ).

2019-ndal aastal peatänava projekti elluviimine peatati, sest tollase linnavalitsuse tellitud uuring hoiatas ummikute tekkimise ja ühistranspordi keskmise kiiruse vähenemise eest. Selleaegse linnapea Mihhail Kõlvarti hinnangul on need probleemid lahendamata ka praegu.

"Peamine probleem oli läbilaskevõime ja ma usun, et see ei ole lahendatud. Jutt ei ole ainult tavatranspordist, vaid eelkõige ühistranspordist. Me ei saa rääkida peatänavast käsitlemata Liivalaia tänava tulevikuperspektiivi," tõdes Kõlvart.

Ta lisas, et kui linnavalitsus arutab Liivalaia trammiteemat ja paralleelselt on plaanis käivitada ka peatänava projekt, siis halveneb läbilaskevõime mitte ainult konkreetsetel tänavatel, vaid üldse kesklinnas.

"Meil on ilus projekt paberi peal, aga päriselus tekitab see liikluses probleeme."

Viru keskus on avaldanud muret, et Viru hotelli esise ala lahendus jääb ebaselgeks, autode ligipääs parkimismajja halveneb ning Viru keskuse ja peatänava ühendus pole piisavalt sidus. Virku Keskuse juht Gertti Kogermann peab oluliseks, et linnavalitsus kaasaks võimalikult palju kõiki osapooli, et peatänav valmis saades toetaks ka ettevõtlust

"Loomulikult vajab Tallinn uut esindustänavat ja me kindlasti soovime ka ise kaasa mõelda, et see sündiv peatänav oleks tänapäevane, modernne linnaruum, mis arvestab ja toetab ka ettevõtlust, mitte ei lõhu seda. Paraku on meil siin Tallinnas viimastel aegadel mitu halba näidet, nagu väljasurev Pärnu maantee lõik ja ka liialt pikalt kestnud trammitee ehitus, mis oli väga valulik kõikidele ettevõtjatele," ütles Kogermann.

"On äärmiselt tänuväärne, et fookus on nii jalakäijal kui ka ratturil, aga meie jaoks on ka äärmiselt oluline, et oleks läbimõeldud tervikuna nii ühistranspordi sujuv liikumine kui ka mugav ligipääs Viru keskuse all olevale bussiterminalile. Südalinna ärid, hotellid, keskused vajavad ju kõik igapäevast logistikat."

Pere: tänavatele tuleb rohkem kliente ettevõtetele

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere kinnitas, et kohalike ettevõtete vajadusi peetakse kindlasti silmas.

"Peatänava puhul on väga tähtis just nimelt see, et kohalikud ärid, poed, kohvikud, bürood oleksid väga hõlpsasti ligipääsetavad. Selle viimase aasta jooksul oleme peatänava projekti puhul tegelnud just nimelt selliste murekohtade lahendamisega nagu Viru bussiterminalist või Viru keskuse parklast väljasõit. Peatänava mõte on tuua just rohkem inimesi tänavale, mis tähendab, et tänavatel on rohkem potentsiaalseid kliente ettevõtete jaoks," sõnas Pere.

Tallinna peatänava projekteerimistingimuste avalik arutelu toimub järgmisel nädalal.

Sügisel on aga ees kohalikud valimised ja arvamusküsitluste järgi on Tallinnas praegu kõige populaarsem Keskerakond, mis aga absoluutset häälteenamust ei saa.

Mihhail Kõlvart ütles, et kui tema valimiste järel uuesti linnapeaks saaks, siis peatänava projekt tema prioriteetide hulka ei kuuluks.

"Keskerakonnale ja ka minule isiklikult ei ole see teema, millest peaksime alustama. Prioriteet on inimeste toimetulek ja kuna ressurss on piiratud, siis tuleb teha valikuid. Kuna praegune linnavalitsus kahjuks kõigepealt tuleb mingi initsiatiiviga välja ja alles pärast hakkab analüüsima või tagajärgedega tegelema, siis ei ole välistatud, et see projekt ei ole lihtsalt elujõuline ja kui see ei ole elujõuline, siis tuleb see peatada - siin pole midagi teha," arvas Kõlvart.

Lisainfot Tallinna peatänava projekti kohta saab vaadata SIIT.