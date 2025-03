Enamik elanikest on Tartu vajuvast majast juba ära kolinud

Tartus Lubja tänaval on elumaja vajunud viltu ning muutunud elanikele ohtlikuks. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ei luba enam sellest nädalast elanikel majas edasi elada. Elanikud on kaevanud ehitaja kohtusse ning loodavad uurimisega välja selgitada vajumise põhjused.

Lubja 2a elamu asub Emajõe kaldal. Elanike sõnul on maja on üks pool vajunud 37 sentimeetrit ning muutunud nii ohtlikuks, et kui vajumist peatada ei suudeta, variseb see kokku. Sellest nädalast ei tohi TTJA ettekirjutuse järgi maja elanikud seal enam elada ega kauem kui tunni viibida.

Suurem osa elanikest on juba ära kolinud, siiski tehti aprillini erand elanikele, kel kuhugi mujale minna ei ole.

"See maja on kuulutatud elamiskõlbmatuks, me oleme ise kirjutanud TTJA-le, et meie võimalus on välja kolida siit aprillis. Meie ja ühed veel oleme viimased, kes on välja kolimas. Tervislik ei ole siin elada juba ammu. Eluohtlikkuse osas ei oska öelda enne, kui üldjuhul tagantjärele. Aga me teeme omalt poolt jõupingutusi, et saada siit eemale," rääkis viltuse maja elanik Grete Mark.

Elanike hinnangul on maja vajumises süüdi valede vundamendivaiade kasutamine. Elanikud pöördusid ehitaja vastu kohtusse, otsus võib olla aga pretsedent, kuna kohtusse on kaevatud mitte ehitaja poolt arenduseks loodud ettevõte, vaid ehitaja Mapri Ehitus OÜ.

Kohus pidi veebruari lõpus langetama vaheotsuse, kuid jättis selle välja kuulutamata ning tahab korraldada koos kõigi osapooltega paikvaatluse. Ka TTJA on uurimas maja vajumise põhjuseid, lõplik audit peaks valmima maiks.

"Ettekirjutuse kohaselt ei või kasutada (maja) homsest alates erandiga, aga hoones viibida võivad elanikud üks tund päevas asjade äravõtmiseks," ütles TTJA ehitiste ohutuse peaspetsialist Kristi Malm.

"Hoone (audit) tuleb ära teha, et teada saada selle hoone vajumispõhjus. On lahtikaevamine, vundamendi lahtikaevamine, et oleks reaalselt näha, millised vaiad on maa sisse hoone alla ehitaja poolt pandud ja kas need vaiad on samasugused, nagu on nad käsitletud ehitusprojektis või ei ole," lisas ta.

Kuig Mapri Ehituselt kommentaari saada ei õnnestunud, on ettevõte varem öelnud, et nende hinnangul on vajumises süüdi pinnase tõstmine naaberkinnistul. Tartu linna ehitusjärelevalve spetsialist Andres Aint pinnase mõju maja vajumisele tõenäoliseks ei pea.

"Ei ole usutav, see krunt on sellest hoonest piisavalt kaugel ja see on Emajõe-äärne madal pinnas, mida tõstetaksegi. Antud juhul on ehitusloaga pinnase tõstmine lubatud ja praegune tase on õige tase," ütles Aint.