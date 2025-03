Portugali valitsus kaotas usaldushääletuse

Peaminister Luis Montenegro valitsuse kukkumine tähendab seda, et riigis võivad toimuda kolmandad valimised vähem kui nelja aasta jooksul. Pall on praegu president Marcelo Rebelo de Sousa käes. Ta peab nüüd otsustama parlamendi laialisaatmise üle. Kui ta saadab parlamendi laiali, siis see eeldab ka uute valimiste korraldamist.

Montenegro paremtsentristlik Demokraatlik Allianss (AD) võitis eelmise aasta märtsis toimunud parlamendivalimised. Montenegro vahetas siis välja sotsialistist valitsusjuhi Antonio Costa.

11 kuud vähemusvalitsust juhtinud Montenegro on aga sattunud skandaalidesse ja sotsialistid esitasid esmaspäeval parlamendikomisjonile ametliku taotluse Montenegro võimaliku huvidekonflikti uurimiseks. Montenegro teatas seejärel, et paneb oma valitsuse usaldushääletusele.

Tema valitsus langes, kuna sotsialistidega liitusid veel ka teised vasakpoolsed parteid. Samuti hääletas Montenegro valitsuse vastu veel ka parempopulistlik partei Chega, vahendas Financial Times.