Portugali paremtsentristlik valitsus on kokkuvarisemise äärel

Portugalis kasvavad sisserände vastased meeleolud, samal ajal kasvab riigis surve kaitsekulutuste suurendamiseks. Parempoolne populism tõstab Portugalis pead ja 11 kuud vähemusvalitsust juhtinud Montenegro on sattunud skandaalidesse.

Montenegro paremtsentristlik Demokraatlik Allianss (AD) võitis eelmise aasta märtsis toimunud parlamendivalimised. Montenegro vahetas siis välja sotsialistist valitsusjuhi Antonio Costa.

Väidetavalt pole aga Montenegro loovutanud oma osalust konsultatsioonifirmas, mille ta ise asutas. Ta asutas Spinumviva nimelise ettevõtte 2021. aastal. 2022. aastal andis ta firma üle oma naisele ja poegadele ning liitus poliitikaga. Kriitikud aga toovad välja, et Portugali seaduste kohaselt on abielu kestel omandatud vara abikaasade ühisomandis, vahendas Financial Times.

Sotsialistid ähvardasid eelmisel nädalal algatada parlamentaarse uurimise ning Montenegro teatas seejärel, et paneb oma valitsuse usaldushääletusele. Montenegro ise leiab, et ta pole midagi valesti teinud.

Montenegro on veel öelnud, et viib vajaduse korral oma kodupartei uutele valimistele, mis presidendi sõnul peaksid toimuma mais.

Viimased reitingud näitavad, et Portugali populaarseim partei on endiselt Montenegro juhitud AD, mille toetus on ligi 33 protsenti. Sotsialistide toetus on umbes 29 protsenti. Kasvanud on ka parempopulistliku partei Chega toetus.

Chega nõuab karmimaid meetmeid korruptsioonivastases võitluses, rangemat kontrolli immigratsiooni üle. Nii Chega kui ka sotsialistid on teatanud, et hääletavad usaldusavalduses Montenegro vastu.

Montenegro ise välistas möödunud kevadel koalitsiooni Chegaga ja teatas, et moodustab vähemusvalitsuse.