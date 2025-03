Prints William teeb visiidi Eestisse

Prints William sõidab järgmisel nädalal Eestisse, et külastada seal NATO operatsioonil osalevaid Briti vägesid. See on osa Suurbritannia solidaarsusest liitlastega ja rõhutamaks oma pühendumust alliansi idatiiva kaitsmisele, vahendas uudisteagentuur Reuters tema büroo, Kensingtoni palee teadet.

Visiit algab 20. märtsil ning kestab kaks päeva ja selle käigus saab troonipärija Tallinnas täpsemat infot ka selle kohta, kuidas riik on reageerinud Ukrainas käivale konfliktile, lisas Kensingtoni palee.

Eestis kohtub Tema Kuninglik Kõrgus president Alar Karisega, teatas presidendi kantselei.

Reedel, 21. märtsil käib Walesi prints Tapal, kus ta kohtub NATO liitlasvägede koosseisus teenivate Briti sõduritega, lisas kantselei.

Prints William külastab ka Ukraina kooli ning kohtub Eesti rohetehnoloogia liidu esindajatega, et tutvuda innovaatiliste lahendustega rohetehnoloogia valdkonnas.

Visiit rõhutab Ühendkuningriigi ja Eesti tugevaid kahepoolseid suhteid ning koostööd julgeoleku vallas, märkis presidendi kantselei oma pressiteates.

Tegemist on Williami esimese visiidiga Eestisse.

Ühendkuningriigil on Eestis ja Poolas umbes 900 sõjaväelast, mis on osa operatsioonist Cabrit, mis on Briti panus NATO idatiival tugevuse suurendamisse pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Reuters märkis oma teates, et Balti riigid väljendasid Briti valitsusele oma rahulolematust, kui neid ei kutsutud veebruaris Londonis korraldatud tippkohtumisele, et arutada Ukraina toetamist.

Kuningas Charlesi vanema poja esimene visiit Balti riiki ei ole Williami esimene selline sümboolne missioon. Kaks aastat tagasi külastas prints Poolas Briti sõdureid, kes tegelevad Ukrainale toetuse andmisega.

Tema onu prints Edward külastas Eestis paiknevaid Briti vägesid 2022. aastal.