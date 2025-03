Ida-Viru turismiettevõtted tahavad Soome turistide arvu kahekordistada

Ida-Viru turismiettevõtete suurimaks katsumuseks on endast märku anda ja Soome turist harjumuspärastest sihtkohtadest Eesti idapiirile meelitada. Eeldusi on rohkem kui küllaga, mida kokkuvõtvalt teistmoodi Eestiks nimetatakse.

"Siin on nii mitmekesine tervik: on loodust, ajalugu, huvitavat kultuuri; hoopis midagi muud, kui on Pärnus või Tallinnas. Ma tahaksin uskuda ja loota, et soomlased ka leiaksid selle piirkonna ja teeksid uusi valikuid oma puhkusele. Peab olema kannatlik, ei tohi olla kärsitu soomlastega, soomlased ongi natuke aeglasemad, võtab aega," rääkis Ida-Viru turismiklastri Soome turu juht Mikko Virta.

Kõige paremini oskab soomlast tundmatusse kohta meelitada teine soomlane, kes on Ida-Virumaal juba käinud. Reisikogemus ütleb, et paik on tore, teenindus asjalik, kuid soome keelega hakkama ei saa.

"Keelemüür on olemas, aga see väljakutse ongi teie poole, kuidas sellega elada. See on päris asi, aga kui inimesed teavad seda, nad oskavad seda oodata, et nad ei saa suhelda oma keeles, siis see ei ole negatiivne üllatus," lausus reisiblogija Henna Mikkilä.

Ida-Viru spaade argumendiks on ravipaketid.

"Sellist ravipuhkuse teenust Soomes ei pakuta, nagu meil on ravispaad, seda neil ei ole. Ja väga vähe teatakse näiteks sellest, et ravipuhkuse ajal on võimalik oma terviseuuringud lasta ära teha, mis soomlase jaoks on väga suur teema, kuna Soomes on ka väga pikad järjekorrad terviseuuringutele," ütles Toila SPA müügijuht Kärt Purga.

Eelmisel aastal ööbis Ida-Virumaal 19 000 Soome turisti. Kahe aasta pärast loodetakse majutada juba kaks korda rohkem soomlasi.