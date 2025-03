Kolm Narva haigla patsienti võisid nakatuda uuringuseadmelt saadud tuberkuloositekitajaga

Narva haigla teatas, et juhusliku leiuna avastati bronhoskoopitelt võetud testidest haigustekitaja tundlikkusega jäljed.

Kolmel Narva haigla patsiendil teostatud kopsuuuringul kahtlustatakse tuberkuloositekitajaga nakatumist, sest nende uuringuseadmetelt leiti laborianalüüsides positiivsed tulemused.

Kaks patsienti viibivad muude, varem avastatud tervisehäiretega Narva haiglas ravil, kolmas suunati edasisele ravile Ida-Viru keskhaiglasse, kus asub respiratoorsete infektsioonhaiguste osakond.

Kas haigustekitajate jälgedest kujuneb välja ka tegelik haigestumine, seda näitab haigla sõnul aeg, mil patsiente jälgitakse.

"Praeguseks teame, et seadmete uuringujärgse kontrolli käigus tuvastatud haigustekitajate jäljed on bronhoskoobiga ülekandunud ja et puhastamise kaks seadet töötavad erinevate temperatuuridega, mistõttu on võimalik haigustekitajatega saastumise ülekandumine," ütles Narva haigla juht Üllar Lanno, kelle sõnul toimus puhastusseadmete hooldus 2025. aasta veebruaris.

"Kinnitan, et haigla teeb patsientide heaolu nimel kõik võimaliku, jätame nad kaheks aastaks kopsuarsti aktiivsele jälgimisele. See on üldlevinud periood, mille jooksul haiguse tunnused võivad avalduda. Hetkel haigus ei ole veel välja kujunenud," lisas haiglajuht.

Lanno sõnul alustas haigla oma tööprotsesside asjus teenistusliku uurimise, et selgitada välja ohujuhtumi tekkimise võimalikud algpõhjused.

Sündmust käsitletakse patsiendiohutusjuhtumina, kui tervishoiuteenuse osutamisel kahjustati patsiendi tervist, põhjustades füüsilise või psühholoogilise kahju. Juhtum on registreeritud patsiendiohutuse andmekogusse, mida peetakse patsiendiohutuse korraldamiseks, patsiendiohutusjuhtumite ennetamiseks ja analüüsimiseks ning juhtumitest õppimiseks, ennetusmeetmete hindamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö tegemiseks.

Tuberkuloos on bakteriaalne nakkushaigus, mis võib nakatada kõige sagemini kõri või kopse. Tuberkuloosibakteriga nakatumine tähendab haigestumist vaid viiel kuni 10 protsendil juhtumitest ehk enamasti tuberkuloosinähtusid ei pruugi tekkida. Enamik nakkusohtliku tuberkuloosihaigega kokku puutunud ja nakatunud ei haigestu aktiivsesse tuberkuloosi. Risk haigestuda aktiivsesse tuberkuloosi on suurim nakatumisele järgneva kahe aasta jooksul