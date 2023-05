Tuberkuloosi haigestumuse langus on peatunud: Tervise Arengu Instituudi (TAI) andmetel registreeriti 2022. aastal Eestis 129 tuberkuloosijuhtu, mis on 18 haigusjuhu võrra rohkem kui 2021. aastal.

Haigestunutest 90 (70 protsenti) olid mehed, 39 naised. Vanim patsient oli 91-aastane, noorim 17-aastane, ühelgi lapsel eelmisel aastal tuberkuloosi ei diagnoositud. Tuberkuloosi haigestumuskordaja oli 2022. aastal 100 000 inimese kohta 9,3, 2021. aastal oli vastav näitaja 8,3.

"Tuberkuloosi haigestumuse langus peatus 2022. aastal nii Eestis kui paljudes teistes Euroopa piirkonna riikides. Ilmselt oli kiire haigestumuse langus 2020. ja 2021. aastal mõjutatud koroonast tingitud piirangutest, seetõttu diagnoositi 2022. aastal tuberkuloosi selle võrra rohkem," kommenteeris trendi TAI registrite osakonna juhataja Piret Viiklepp.

Jätkuvalt on Eestis probleemiks kõrge ravimresistentsete vormide osakaal, mis on Euroopa Liidu kõrgeim näitaja. 2022. aastal registreeriti kokku 24 multiravimresistentset tuberkuloosi juhtu, sealhulgas 17 uut multriravimresistentse tuberkuloosi juhtu, mis on 28,3 protsenti uutest külv-positiivsetest kopsutuberkuloosi juhtudest, Euroopa Liidus oli vastav osakaal 2021. aastal 4,1 protsenti.

"Tuberkuloosiravi toimub samaaegselt mitme tuberkuloosivastase ravimiga ja vastavalt määratud ravimtundlikkuse analüüsile. Ravimtundliku tuberkuloosi ravi kestab kuus kuni kaheksa kuud, ravimresistentse tuberkuloosi ravi kuus kuud kuni poolteist aastat," selgitas Viiklepp. "Tuberkuloosi kontrolli alane tegevus on olnud jätkusuutlik – kiire diagnostika, varasem avastamine, kättesaadav tasuta ravi, sotsiaalne tugi ja motivatsioon on taganud ka head ravitulemused."

2021. aastal tuberkuloosi diagnoosi saanud patsientidest alustas ravi 78 patsienti, neist paranes 73. Kolm patsienti suri ja üks kadus jälgimiselt, üheksa patsienti suri enne, kui tuberkuloosi ravi jõuti alustada, neist kolme puhul oli surma põhjuseks muu raske kaasuv haigus ja kuuel juhul tuberkuloos.

Tuberkuloosi ravi on Eestis tagatud kõigile seda vajavatele patsientidele, sh Ukrainast Eestisse sõja eest pagenud inimestele.