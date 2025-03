Pärnus toimus õpetajate rahvatantsufestival

Üle-eestilist õpetajate rahvatantsufestivali peetakse igal aastal eri paigas. Pärnusse kogunes õpetajaid tantsima ligi 200.

"Eesmärk on see, et kui õpetaja tantsib, siis tantsivad ka lapsed. Eesti tants jõuab lasteni, ja päris ausalt, kus on õpetajad, tantsijad koolis, seal on ka lapsed, tantsurühmad. Me teeme lustiga, rõõmuga ja aasta jooksul tehtud töö tuleb nüüd festivalil ilmsiks," lausus festivali üks algataja Maie Tammemäe.

Üheskoos tantsimine pakub vastutusrikka töö tegijaile toredat vaheldust.

"Kuppari on Kohtla-Nõmmelt, Kohtla-Nõmme kooli õpetajad ja sõbrad. Kuppari on juba 2002. aastast osalenud sellel festivalil. Ma usun, et see (festivalil osalemine) annab tantsurõõmu ja samas ka lõõgastust ja puhkust koolitöö kõrvalt," ütles rahvatantsurühma Kuppari juhendaja Pille Pärs.

Hariduspõllu harijate tantsufestivali sümboliks on reha, mida antakse teatepulgana üle järgmise festivali korraldajale. Festivali traditsioon sai alguse 25 aastat tagasi Ida-Virumaalt.

"Austatud tantsuõpetaja Urve Kilk pakkus välja mõtteka-lennuka idee, et kui kõik õpetajad teevad oma teatrifestivali, miks õpetajad ei võiks teha rahvatantsufestivali," ütles Tammemäe.

Festivalil osalenud tantsurühmad said igaüks üles astuda ühe tantsuga. Järgmise aasta festivaliks tullakse kokku juba Viljandis.