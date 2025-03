Sularaha kadumine tekitab Rootsi võimudele aina enam peavalu

Rootsi tahtis pikka aega sularahast vabaneda ja põhjamaalaste unistus läkski peaaegu täide. Sularahavaba elu aga polegi nii lihtne, kui varem pealtnäha tundus ning võimud muretsevad nüüd, et elektrooniline makseturg on haavatav julgeolekuohtude suhtes.

2018. aastal prognoosis Rootsi keskpanga toonane asepresident, et 2025. aastaks on riik sularahavaba. Seitse aastat on möödunud ja tema ennustus osutus üsna tõeseks. Hiljutised uuringud näitavad, et vaid 10 protsenti rootslastest kasutab ostude tegemiseks sularaha.

Rootslased tuginevad üha rohkem kaartidele ja digitaalsetele maksesüsteemidele, nagu Swish. Viimane on mobiilmaksesüsteem, mille 2012. aastal käivitasid kuus panka. Ka teised mobiilmakseteenused koguvad riigis populaarsust, vahendas The Guardian.

Sularahavaba tulevik on sisuliselt käes ning võimud vaatavad nüüd olukorda pigem mureliku pilguga. Maailmas on elu muutumas kaootilisemaks, Venemaa hübriidrünnakud muutuvad üha jultunumaks.

Võimud kutsuvad nüüd inimesi üles varuma sularaha ning soovitavad seda tsiviilkaitse nimel ka regulaarselt kasutada.

Rootsi keskpank kutsus kriisi puhuks looma alternatiivset maksesüsteemi. Keskpank tahab nii luua võrguühenduseta kaardimaksesüsteemi. Inimesed saaksid siis makseid sooritada ka kriisi või sõja korral.

Detsembris avaldas valitsus veel uurimise tulemused, milles leiti, et mõned ettevõtted peaksid võtma vastu sularaha. Keskpank soovitas need ettepanekud ellu viia. Lisaks loobus keskpank veel ka digiraha ehk e-krooni arendamisest.

Rootsi pole samas ainus Põhjamaa, mis võtab sularahavaba ühiskonna arendamisel hoogu maha.

Ka Norra üritab nüüd tagada, et jaemüüjad võtaksid vastu sularaha ning kehtestas selleks vastavad seadused. Samuti leiti, et inimestel võiks olla varuks veidi sularaha.