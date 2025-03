PPA sulgeb õppuse ajaks ajutiselt Narva piiripunkti

Ida prefektuur korraldab koostöös Kaitseliiduga ühisõppuse Kilp, mille käigus on piiriületus Narva piiripunktis 30. aprillist kuni 2. maini suletud. Piiripunkt avatakse taas tavapäraseks tööks 3. mail.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel selgitas, et osad õppuse tegevused on kavas läbi viia piiripunktis.

"Palume inimestel enda teekonda planeerides arvestada, et 30. aprillist kuni 2. maini on Narva piiripunkt ajutiselt suletud ja piiri pole Narva piiripunktis võimalik ületada. Sel perioodil saab piiri ületada Koidula ja Luhamaa piiripunktides, mis on ööpäevaringselt avatud ning kus saab piiri ületada ka sõiduautoga."

Ida prefektuuri ja Kaitseliidu ühisõppus Kilp toimub Ida prefektuuris 28. aprillist kuni 2. maini. Õppuse käigus harjutatakse rändesurve olukorras tegutsemist ja riigikaitselise kriisi lahendamist.